Carlos Alcaraz avança a tercera ronda amb dubtes

L’espanyol Carlos Alcaraz va patir per aconseguir passar a la tercera ronda de Roland Garros, en un partit d’ofici i sacrifici davant d’un rival desconegut, el neerlandès Jasper de Jong, procedent de la fase prèvia, 176 del rànquing als seus 23 anys, que va acabar guanyant un set, 6-3, 6-4, 2-6 i 6-2.

En la seua vintena victòria de l’any, el número 3 del rànquing es va deixar bona part de les expectatives que portava com a favorit final, va tremolar davant d’un adversari que, sobre el paper, no li hauria d’haver generat dubtes i només una reacció final li va permetre avançar.Per la seua part, el grec Stefanos Tsitsipas es va enredar en el duel de segona ronda contra l’alemany Daniel Altmaier, que va acabar guanyant 6-3, 6-2, 6-7 (2) i 6-4, per optar per sisè any consecutiu als quarts de final del campionat.