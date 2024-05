El CN Lleida venç al Waps de Torrefarrera la Ryder Cup de pàdel

El CN Lleida, que actuava com a amfitrió, es va adjudicar el triomf per 15-11 davant del Waps de Torrefarrera en la primera Ryder Cup de pàdel, que els dos clubs van organitzar inspirant-se en la famosa competició de golf. El torneig va comptar amb la participació de 52 jugadors i jugadores de cada club, distribuïts en diferents categories: quatre equips masculins (A, B, C i D), tres de femenins per part del Waps (A, B i C) i quatre per part del CN Lleida (A, B, C i D), a més d’un equip sub-17 i un altre sub-13.

En total es van disputar 26 partits, cada un al millor de tres sets amb punt d’or. El format d’aquest torneig permetia que cada capità decidís l’ordre dels jugadors i jugadores de manera estratègica, afegint un plus d’interès a la competició. Aquesta estratègia feia que no necessàriament les millors parelles fossin les que jugaven en primer lloc, fet que va contribuir que la incertesa i l’emoció pel resultat continués fins al final.