Relleu a la junta de l'associació Esport Femení

Carme Cabanillas Sans serà la nova presidenta d’Esport Femení Lleida, l’associació que es va constituir el 2019 a partir de les taules redones que va organitzar Dona Balàfia Associació entre el 2009 i el 2019.

Cabanillas relleva Eva Ribalta Ferrer i la vicepresidenta serà Núria Codina Ales, que substitueix Jos Farreny Justribó. La resta de la junta estarà formada per Xus Muñoz Naudi, Núria Duch Turmo i una dotzena de vocals totes referents i esportistes de les comarques lleidatanes.La presidenta sortint va manifestar que “aquests primers cinc anys han servit per guanyar experiència i coneixements. S’ha concentrat esforços a visibilitzar les dones al món de l’esport, donant veu, participant en tertúlies de ràdio i TV, organitzant diferents esdeveniments per generar debat sobre els temes que creen desigualtat i trobar solucions conjuntes per abordar-los”. Per la seua part, la nova presidenta va assenyalar que “tot i que queda molt camí per recórrer en l’àmbit esportiu per arribar a la igualtat, aquesta entitat és optimista i cada any intenta sumar sinergies amb altres entitats”.