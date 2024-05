Marc Márquez: “No em ve de gust canviar de moto però no ho descarto”

Marc Márquez (Ducati) va reconèixer en la prèvia del Gran Premi d’Itàlia, que es disputa a Mugello, que continua tenint al davant tres possibles escenaris respecte a la moto que conduirà el 2025 en els quals se sentiria còmode, però va detallar que no descarta canviar de moto malgrat que no li “ve de gust” començar de zero.

“No em ve de gust canviar de moto però no ho descarto. Hi ha tres escenaris, amb prioritats. Però tinc la sort que als tres escenaris em sentiria còmode. I quan un pilot està còmode, és ràpid”, va assegurar el cerverí, que també va deixar clar que té les idees “clares” i que busca una moto oficial de fàbrica o del mateix any que les oficials. De fet, va tancar a la porta a córrer a l’equip Pramac. “No canviaré d’un equip satèl·lit a l’altre. El meu objectiu és ser en un equip de fàbrica o, si no, en una moto de l’últim any”, va manifestar Márquez.