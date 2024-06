La Cursa de la Cirera reuneix 500 atletes

Roser Espelt, de l’AE Blancafort, i Muhammad Lamin Bah, de l’AE Xafatolls, van ser els guanyadors de la distància de 10 quilòmetres en la Cursa de la Cirera, que va celebrar ahir a Corbins l’edició número 11 i que va reunir uns 500 atletes entre les seues diferents propostes, carreres de 10 i 5 quilòmetres i proves infantils. La prova té també un vessant solidari, ja que 1 euro de cada inscripció es destina a l’Associació Contra el Càncer de Lleida.

En la distància llarga la victòria va ser per a Roser Espelt (AE Blancafort), que va firmar un temps de 42:09. La segona posició va ser per a l’atleta independent Ariadna Jofre, amb un crono de 42:33, mentre que el tercer lloc va ser per a Elisa Lladós, del Clos Pons Thai Runners, amb un registre de 43:39.En la categoria masculina el més ràpid va ser l’atleta del Xafatolls de Mollerussa, Muhammad Lamin Bah, que va parar el crono en 33:11. En el podi el va acompanyar Sergi Beltran, independent, que va ser segon amb un temps de 33:35, mentre que la tercera posició va ser per a Iván Menchón, del Runner’s Balaguer, amb 33:36, en un final de cursa molt ajustat.Pel que fa a la carrera dels 5 quilòmetres, la guanyadora va ser la independent Antònia Argilés, que va fer un temps de 20:47. Segona va ser Aïda Tugues (Feres de la Serreta), amb 20:56 i tercera, M. Carme Altisent (CE Linyola), amb 22:03. En la categoria masculina va vèncer César Mur (Peña Pómez), amb 17:10, seguit de Soule Dabo (Finques Prats Runners), amb 17:32, i de Jordi Camats (Clos Pons Thai Runners), amb 17:38.

El Xafatolls domina els 10K en la Cursa de les Cassoles de Tros de Juneda

Joana Tomé i Muhammad Lamin Bah, ambdós de l’AA Xafatolls de Mollerussa, van ser els guanyadors de la carrera de 10 km en la IX Cursa de les Cassoles de Tros, que es va celebrar dissabte a Juneda. Al costat de Joana Tomé, que va firmar un temps de 43:43, van pujar al podi les independents Núria Torrent i Urgell Sansa, segona i tercera amb 54:02 i 57:17, respectivament. A Lamin (36:42), que va fer doblet al guanyar ahir a Corbins (vegeu el text central), el van acompanyar al podi José Do Prado (Xafatolls, 36:53) i Pau Arrufat (EA Arbeca, 37:37). En la carrera de 5K van guanyar Laura Pallejà (Runner’s Balaguer) i Javier Castells (Finques Prats Runners).