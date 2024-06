Espanya busca avui amb Dinamarca certificar l'accés a l'Eurocopa 2025

La selecció espanyola femenina vol certificar avui (21.30/La 1) a l’Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el bitllet per a la pròxima Eurocopa del 2025 a Suïssa, vencent per segona vegada en tot just tres dies Dinamarca, en un partit en què Montse Tomé haurà de torejar diverses baixes.

Després de la victòria per 0-2 a Vejle davant de les daneses, amb gols de Jennifer Hermoso i Mariona Caldentey i prou solidesa, la campiona del món es tornarà a veure les cares amb aquest rival davant qui podria deixar certificat ja un nou objectiu i, potser començar a tenir una altra mirada cap al següent, els Jocs Olímpics de París. Si Espanya aconsegueix els tres punts, els dos últims partits del juliol amb República Txeca i Bèlgica ja no tindrien transcendència classificatòria.La seleccionadora d’Espanya, Montse Tomé, va dir, davant de les baixes d’Aitana Bonmatí, Alba Redondo, Olga Carmona i Ona Batlle, que “cal pensar en la paraula equip, som un grup ampli de jugadores. Ja hem vist que quan certes jugadores no hi han pogut estar, d’altres han entrat i ho han fet a bon nivell”, va explicar ahir en la roda de premsa.Va valorar que “l’actitud de totes és molt positiva” i que és “un luxe” preparar els entrenaments i que en tan sols deu dies es dugui a terme tot el treball. Davant de l’esperat ple a l’estadi tinerfeny va comentar que “cada vegada hi ha més espectadors i els aficionats repeteixen i continuen venint a veure la selecció. D’això en tenen molta culpa les futbolistes, el futbol que fan enamora. Com està exercint aquesta pressió, robar la pilota, això enganxa l’espectador i ho hem de mantenir”, va afegir Tomé.