Memorial Dani Rodrigo a l'AEM amb un cartell de luxe

L’AEM celebra aquest dissabte, amb un cartell de luxe, el primer Memorial Dani Rodrigo, en record de qui va ser entrenador del club i un gran impulsor del futbol femení. El club al qual va dedicar els últims anys de la seua vida ha organitzat un torneig de categoria alevina femenina, en el qual competiran una vintena d’equips d’un gran nivell com el Barcelona, Espanyol, València, Vila-real, Llevant, Osca o Saragossa i fins i tot un combinat de jugadores procedent dels Estats Units, país en el qual el futbol femení gaudeix d’un gran prestigi i que és tot un referent mundial en aquest esport.

“L’objectiu del torneig, que naix amb voluntat de continuïtat, és recordar una persona que va fer molt pel futbol femení”, explica Paco García, president de l’AEM i gran amic de Dani Rodrigo, que va morir, l’agost del 2018, als 46 anys, víctima d’un càncer. “El Dani s’ho mereix, va posar les bases del que és ara el futbol femení a l’AEM i la tasca del qual cal reivindicar”, afegia el dirigent lleidatà.Dani Rodrigo no només va deixar empremta en el futbol lleidatà, tant masculí com femení. També és recordat pels seus valors humans. Sempre disposat a participar en les activitats solidàries que reclamaven la seua presència. La seua mort, l’estiu del 2018, va causar un fort impacte en l’esport lleidatà, com es va demostrar en els diferents homenatges que se li van tributar, tant després de la seua defunció com en els aniversaris posteriors.Dani Rodrigo es va fer també un forat en la història del futbol estatal. L’infantil femení que entrenava es va proclamar campió de Lliga el 2017 en una competició en la qual tots els rivals eren equips masculins. Una gesta com aquesta va merèixer fins i tot un documental, que va dirigir Rojo Rosenvinge i que va portar per títol Tírala alta, que pot veure’s a YouToube.Dani també va destacar com a futbolista. De petit va arribar a provar pel Reial Madrid i va destacar al Mollerussa, i també va jugar al Tamarit, Binèfar i Benavent. El club té previst entregar una placa a la família de Dani. S’espera la presència de la seua esposa, Mar Cortés, i la seua filla, Abril Rodrigo, actual jugadora de l’AEM sènior.