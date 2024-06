Dos reforços de l'NCAA per al joc interior del Cadí

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu ha tancat el fitxatge de dos noves peces per a la plantilla 2024-2025, que patirà una altra profunda renovació al no poder retenir gaires de les seues jugadores per un elevat caixet. Es tracta de dos jugadores interiors que arriben procedents de la Lliga universitària nord-americana, l’NCAA, en concret la pivot internacional amb Ruanda Bella Murekatete i l’ala-pivot nord-americana Azana Baines. La interior ruandesa, de 23 anys i 1,91 metres d’altura, s’incorpora al conjunt de l’Alt Urgell després de completar la seua carrera universitària a Washington State, on aquesta última campanya ha fet una mitjana d’11,7 punts, 7,3 rebots i 1,1 taps per partit, números que li van valer per ser draftejada pels Phoenix Mercury de la WNBA. Murekatete, que ha estat la primera ruandesa a jugar a la Divisió I de l’NCAA, destaca per la seua envergadura i força física, la qual cosa li permet dominar el rebot en les dos cistelles i amb bons recursos per anotar sota el cèrcol, una cosa que va patir l’equip aquest any.

Baines, de 22 anys i 1,85 metres d’altura, ha completat la seua etapa universitària al Seton Hall Pirates, fent una mitjana de 14,7 punts, 6 rebots i 1,4 assistències en 31 minuts de mitjana aquesta última campanya. La de Nova Jersey destaca per la seua polivalència i bon joc al pal baix, amb bona mà des de mitjana distància i bona rebotejadora.Baines i Murekatete s’uneixen als fitxatges ja confirmats de la pivot croata Ana Mandic, de 23 anys i 1,80 metres del Piestanske Cajky eslovac, i la base barcelonina Regina Aguilar, de 26 anys procedent del Celta, i a Júlia Soler i Anna Palma, les úniques jugadores que continuen de la passada campanya.