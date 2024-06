Espanya busca passar contra el seu últim botxí

La selecció espanyola masculina de futbol tindrà avui un nou examen per calibrar les opcions a l’Eurocopa d’Alemanya quan s’enfronti al Veltins-Arena de Gelsenkirchen (21.00 hores/La 1) a l’actual campiona, una Itàlia que també va debutar amb victòria al torneig i davant la qual hi haurà en joc un bitllet ja per als vuitens de final. Si el combinat estatal guanya, s’asseguraria el bitllet com a primera de grup, ja que en cas d’empat a punts amb Itàlia, l’average particular beneficiaria els espanyols.

La triple campiona d’Europa i la tetracampiona del món tornen a creuar els seus camins i ho faran sense excessives urgències després de debutar amb victòria en l’esdeveniment amb Croàcia (3-0) i Albània (2-1), sabedors també que després de l’empat entre els seus primers rivals, el triomf els col·loca ja en els encreuaments. Ho faran per cinquena edició consecutiva en una EURO i gairebé un any després que Espanya es desfés de l’Azzurra (2-1) en la semifinal de la Final a Quatre de la Lliga de Nacions.El combinat que entrena Luis de la Fuente va acabar conquerint aquest títol i ratificant la seua revenja esportiva davant del rival que l’havia privat de jugar la final de l’última Eurocopa al batre’l en la tanda de penals, encara que mesos després d’aquell revés ja s’havia rescabalat en la semifinal de l’F4 de la Lliga de Nacions 20-21, a més davant del seu públic a San Siro (2-1).Tres partits, tots amb Roberto Mancini com a seleccionador italià, que van tenir un guió molt similar i que no sembla que hagi de canviar gaire encara que Luciano Spalletti, el nou inquilí de la banqueta de l’Azzurra, ha advertit en la prèvia que no poden limitar-se a defensar-se i a deixar que la Roja tingui la pilota.Tanmateix, el seleccionador espanyol ja no té tanta teòrica obsessió per tenir la pilota i sap que té armes per fer mal d’altres maneres, a més de jugar d’una forma una mica més directa que el que feia antany el combinat nacional. El millor exemple va ser l’estrena davant de Croàcia, guanyadora de la possessió (46%-54%), però perdedora del partit.

Luis de la Fuente, contundent: “Podria ser la final del Mundial”

El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va qualificar el duel contra Itàlia com “un clàssic”, on confia que el seu equip continuï “creixent i millorant” després del bon debut contra Croàcia. “És un equip amb molta similituds al nostre. Té gent jove a qui ens hem enfrontat en la sub-21. Són molt competitius, que saben jugar i guanyar. Molt bon sentit d’equip i grans individualitats. És com si ens miréssim al mirall. És de les seleccions amb les quals més m’he enfrontat. Podria ser la final de l’Eurocopa o del Mundial”, va asseverar De la Fuente, que va reivindicar el futbolista espanyol. “Sempre sembla que és millor allò de fora”, va dir el seleccionador, que va situar Pedri i Fabián Ruiz entre els millors del planeta. “N’esperem molt, de Pedri, perquè per a mi és un dels millors jugadors del món”, va concloure.