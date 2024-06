Alcoletge cita 800 atletes a la Cursa dels Tres Tossals

La setena edició de la Cursa dels Tres Tossals d’Alcoletge reunirà aquest dissabte uns 800 atletes, en una prova ja clàssica que discorre per escenaris de la Guerra Civil, inclosa una trinxera recuperada en aquesta població. La cita ofereix dos distàncies, de 5,5 i 10 quilòmetres, a més d’una caminada de també 5,5 km.

La prova es va presentar ahir a la diputació de Lleida amb la presència del diputat Fermí Masot; la regidora de Comunicació d’Alcoletge Anna Martí; el regidor d’Esports d’Alcoletge, Oriol Maurici; el representant de l’Associació Atlètica Els Tres Tossals, Joan Lladós i el director de les Escoles Especials de la Diputació, Jordi Botargues. També van assistir-hi la diputada Rosa Maria Perelló i l’alumna de les Escoles, Anna Coll. La prova començarà aquest dissabte a les 20.30.La sortida es donarà des del Tossal dels Morts d’Alcoletge, en un recorregut que discorre per espais del municipi que van ser escenaris del Front del Segre, durant la Guerra Civil. El recorregut passa per l’interior d’una trinxera recuperada al Tossal de la Nora. El tercer Tossal pel qual passa la prova atlètica és l’Agustinet. En aquest sentit, Fermí Masot va assenyalar que la cursa discorre “per un espai amb rellevància històrica” i va recordar que va ser un conflicte bèl·lic del qual encara s’evidencien ferides en la nostra societat. Convé recordar que entre l’abril del 1938 i el gener del 1939 el Front del Segre va ser capital, no només per protegir la resta del territori català de l’ocupació franquista, si no també per garantir el control de les preses i les centrals hidroelèctriques”.Joan Lladós va qualificar d’“èxit absolut” l’acollida que ha tingut aquesta prova, ja que “fa una setmana vam tancar les inscripcions amb 800 participants”. Va destacar també que “és un èxit a nivell de poble per la implicació de les entitats i les empreses”. Va detallar que en prenen part 320 corredors i 420 de caminadors, als quals s’afegeixen 110 voluntaris que fan possible l’organització de la cursa. Hi participen també les Escoles Especials, per la qual cosa Maurici i Botargues van destacar la importància de la inclusió. Aquesta cursa forma part del calendari de la Lliga Ponent.