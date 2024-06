El Lleida incorpora l'extrem Diego Iglesias

El Lleida CF va anunciar ahir la incorporació de l’extrem de 23 anys Diego Iglesias, el novè fitxatge del present mercat estiuenc. El futbolista nascut a la Corunya arriba per reforçar la parcel·la atacant com un jugador que destaca per ser esquerrà i que, partint des de la banda, va marcar cinc gols en 22 partits jugats amb el filial del Cartagena, que va acabar cuer del Grup 4 a Segona RFEF.

Malgrat ser la novena incorporació, és només la tercera peça atacant confirmada per al nou projecte de Marc García, perquè, fins a la data, tampoc no segueix cap atacant respecte a la passada campanya. Amb ell, de moment conformen la parcel·la ofensiva Unai Garcia i Fran Pérez, arribats de l’UD de Logronyo i de l’Ursaria, respectivament.Iglesias es va formar a les categories inferiors del Cartagena, fins que en edat juvenil va recalar a les files del Reial Múrcia, primer, i posteriorment al Valladolid, on va acabar la seua estada a la categoria. En la temporada 2020-21 va militar a l’Atlético Tordesillas, al grup castellanolleonès de Tercera RFEF, abans de tornar a Múrcia per jugar amb el filial de l’UCAM, també a Tercera.Aquella temporada, la 2021-22, va debutar amb el primer equip, en el qual va jugar quatre partits a Primera RFEF. Tanmateix, va deixar el club al mercat d’hivern de la següent temporada, en direcció al filial del Cartagena, on ha jugat l’última temporada i mitja, arribant a ser convocat amb el primer equip a Segona.

El club, molest amb la FCF, es vol reunir amb la RFEF

El Lleida va demanar fa aproximadament 15 dies una reunió amb el secretari general de la RFEF, Álvaro de Miguel, per expressar-li el “seu malestar pel tractament” cap al club per part de la Federació Catalana (FCF), segons va declarar ahir a SEGRE Marc Torres, adjunt a la presidència del club, que també va explicar que encara no han rebut resposta a la seua petició.Torres va indicar que el malestar del club arriba per dos raons principals: “La influència per part de la presidència de la FCF [ostentada per Joan Soteras] en altres clubs, especialment el Badalona Futur” i la “desprotecció que sentim amb els fets davant del Iclà [el llançament d’objectes que va provocar la suspensió del partit i la sanció amb dos partits a porta tancada], a més d’alguns arbitratges desfavorables”, va indicar. “No ens sentim defensats per la Catalana”, va afegir un Torres que també vol expressar davant de la Federació la seua molèstia perquè “hi ha un informe dels Mossos d’Esquadra a què la Federació Espanyola no ens va voler donar accés i això ens genera una clara indefensió”. Tanmateix, l’adjunt a la presidència va explicar que el club va poder accedir ahir mateix a l’esmentat informe gràcies als Mossos.

L’entitat continua a la llista de morosos d’Hisenda

El club segueix figurant un any més en la llista de contribuents que deuen més de 600.000 euros a l’Agència Tributària que es publica de forma anual a finals de juny (més informació a la pàgina 22). El deute actual del club és d’1.737.552 euros, una xifra lleugerament major a la de l’any passat, 1.708.368. Marc Torres va explicar que “aquest any hem pagat uns 200.000 euros de deute”, però aquest augment s’explica perquè “cada mes que estàs entre els deutors s’apliquen uns interessos i és per això que la xifra que es reflecteix no baixa”.