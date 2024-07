Cavendish supera Merckx amb la seua victòria d'etapa número 35

Dia històric en el Tour de França amb la victòria d’etapa número 35 del britànic Mark Cavendish (Astana), superant el llegendari Eddy Merckx, amb qui compartia fins ara el rècord amb 34. Una gesta per a l’Exprés de Man, de 39 anys, el mateix que es va retirar el 2023 arran d’una caiguda i va prolongar la seua carrera per escriure aquesta pàgina daurada. Glòria per a Cavendish, feliç, eufòric, flotant al dolç núvol després d’alçar els braços com a vencedor en la ja històrica cinquena etapa disputada entre Saint-Jean-de-Maurienne i Saint-Vulbas, de 177,4 km, malgrat que va entrar a la meta amb la cadena trencada, penjant.

Va batre amb una obra d’art i en una arribada caòtica el belga Jasper Philipsen (Alpecin) i el noruec Alexander Kristoff (Uno X), donant temps al gran grup amb 4 h. 08.46, a una mitjana de 42,8 km/h. Va obrir els braços incloent l’univers sencer, una trajectòria de 18 anys com a professional, amb 165 victòries. Una altra pàgina d’or, irrepetible, per a un clàssic que també té en el seu palmarès 17 triomfs d’etapa en el Giro d’Itàlia, un Mundial el 2011, la Milà-San Remo i dos mallots verds del Tour.En un dia històric, Tadej Pogacar es va mantenir en el liderat. Dia de transició per als homes de la general. El segueixen Evenepoel a 45 segons, Vingegaard a 50, Juan Ayuso a 1.10 minuts i Roglic a 1.14.