El xilè Cristóbal Henríquez guanya el Ciutat de Mollerussa

L’escaquista xilè Cristóbal Henríquez s’ha proclamat guanyador del quart Obert Internacional d’Escacs Ciutat de Mollerussa, que ha reunit a la capital del Pla d’Urgell fins a 128 jugadors. La segona posició va ser per a l’ucraïnès Oleksi Bilitx, mentre que el tercer lloc va ser també per a un altre jugador ucraïnès, Ília Lemestxev. Organitzat pel Club d’Escacs Mollerussa, el torneig va tenir com a escenari de les partides el Pavelló Firal de Mollerussa.