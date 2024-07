El Vila-sana completa la plantilla amb la lleidatana Laura Pastor

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Vila-sana ha completat la seua plantilla per a la temporada 2024-2025 amb el fitxatge de la lleidatana Laura Pastor (2 d’octubre del 2003), que arriba procedent de l’Alpicat, club en el qual es va formar i on ha desenvolupat tota la seua carrera esportiva fins ara. Amb aquesta són tres les incorporacions de l’equip del Pla d’Urgell de cara a una pròxima campanya en la qual de nou l’objectiu serà lluitar per tots els títols. Anteriorment havia incorporat Ana Horche, que arriba de Las Rozas, i Dana Antón, del Voltregà.

Laura Pastor va dir ahir, durant la seua presentació, que “estic molt contenta i arribo amb ganes de donar-ho tot”. Després de tant temps a l’Alpicat va comentar que “portava molts anys allà i ara m’he marcat nous objectius. Crec que necessitava marxar per posar-me a prova i Vila-sana és un molt bon lloc per veure del que soc capaç”. La jove es defineix com “una jugadora amb personalitat, bastanta visió i ho donaré tot per ajudar al màxim i que tot surti bé”, va explicar.Va afegir que “Alpicat i Vila-sana hem jugat en contra moltes vegades i crec que m’acolliran bé. També a l’entrenador, Lluís Rodero, el conec des de fa anys, així que ja tinc ganes de començar,” va concloure le jugadora.

Ramon Porta, president del Vila-sana, va destacar que “aquest és un projecte en el qual Lluís Rodero està fent un treball espectacular i per a nosaltres és una gran satisfacció incorporar una jugadora del territori de Lleida”. Porta va destacar que malgrat que Laura Pastor jugarà partits amb el filial de Nacional Catalana, “tindrà dinàmica de primer equip. S’entrenarà amb el primer equip i jugarà sempre que Rodero ho consideri”.

Amb la seua arribada, unida a la d’Horche i Antón i les renovacions d’Anna Salvat, Sandra Coelho, Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Flor Felamini, Dai Silva i Gimena Gómez, el Vila-sana comptarà amb una primera plantilla d’11 jugadores, prou àmplia per als objectius ambiciosos de l’entitat. “La passada temporada fins al final vam ser una menys, per les llargues lesions de Laura Barcons [l’única baixa] i Maria Porta. A més, amb Pastor incorporem gent jove al nostre projecte”, va concloure.