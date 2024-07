Espanya, amb Rafa Villar, inicia l'Europeu U20 amb pallissa

La selecció espanyola masculina U20 de bàsquet, capitanejada pel jugador del Força Lleida Rafa Villar, va tenir ahir una plàcida estrena a l’Eurobàsquet de la categoria. L’equip, integrat per molts dels que fa just un any es van proclamar campions del món U19, entre els quals l’exbase del Barça i que ben aviat farà oficial el seu fitxatge pel conjunt lleidatà, no van tenir pietat de Macedònia del Nord, a la qual van derrotar per un contundent 93-38.

El partit es va començar a trencar en l’inici del primer quart, quan els de Salva Camps li van endossar un parcial de sortida de 15-3, amb dos punts de Villar, que va sortir al quintet titular, i sis d’Almansa. Amb el pas dels minuts la superioritat va anar creixent, arribant al descans amb 35 punts d’avantatge (48-13), després que els macedonis només van ser capaços d’anotar quatre punts en deu minuts.Després del descans, Espanya va jugar a pler i el seleccionador va poder repartir molt els minuts, tant que el jugador del Força Lleida no va jugar ni un segon en l’últim període. Va acabar amb 3 punts anotats, 4 rebots capturats i 7 de valoració en tot just 14 minuts a pista.En l’altre partit del grup C, Bèlgica va superar Turquia per només dos punts, 62-64. El conjunt belga serà precisament el rival avui (15.30) d’Espanya.D’altra banda, l’equip femení U20 d’Espanya es va assegurar ahir la medalla de plata de l’Europeu al derrotar Itàlia per un contundent 58-85 i avui es jugaran l’or davant de França.