El Pep Summer Camp diu adeu a Rialp a la quarta edició

El Pep Summer Camp que organitza Pep Guardiola a Rialp va acomiadar ahir la quarta edició amb la ja clàssica foto de grup amb tots els que han participat en el tercer torn. Han estat tres setmanes d’activitat, que van començar el 24 de juny i que ha comptat amb la participació de 700 nens i nenes de 6 a 16 anys. Pep Guardiola, com cada any, va assistir al Campus. Va ser el 29 de juny i també va participar-hi aquest divendres, en aquest cas per videoconferència.