Alcaraz reté la corona

Carlos Alcaraz va conquerir ahir el seu segon Wimbledon consecutiu, quart Grand Slam per al seu palmarès amb només 21 anys, després d’apallissar a la final de l’herba anglesa el serbi Novak Djokovic, amb un espectacular 6-2, 6-2, 7-6 (4). El murcià va passar per sobre d’un Djokovic que buscava el rècord de 25 grans i un vuitè títol a Londres que ja li va negar Alcaraz l’any passat, llavors en cinc sets. El murcià va defensar la seua corona a La Catedral i la va afegir a la de Roland Garros fa un mes i l’Obert dels Estats Units del 2022. Alcaraz, en el seu dia el número u més jove amb 19 anys i 18 setmanes, el més precoç a guanyar en totes les superfícies del Grand Slam, va fer el quatre de quatre en grans finals i va engrandir la seua jove llegenda amb una exhibició davant de Djokovic, que no va trobar la vacuna per frenar el murcià. Va volar sobre la pista londinenca i va aguantar la defensa in crescendo sobretot en el tercer set d’un Nole que va salvar tres boles de partit en el 5-4 i 40-0. Alcaraz va haver de guanyar i rematar el serbi en el tie-break, no de qualsevol manera, sinó amb gran autoritat. Amb un camí plàcid aquestes dos setmanes, per prendre nota del que exigeix l’herba, el murcià va arribar amb les idees clares i va firmar el millor partit de la seua carrera sobre herba. A l’atac, com manen els cànons en aquesta superfície, Alcaraz va buscar les pessigolles a Djokovic i les va trobar en els dos primers sets.

Va trencar el servei del serbi en el primer joc del partit i va tornar a fer-ho en el cinquè en una targeta de presentació de 6-2 en tot just 40 minuts. Li va sortir tot, amb un servei potent a la Central anglesa i una dreta que va posar on va voler. Per si fos poc, Nole va tornar a perdre el servei en el primer torn del segon set i no va trobar solucions.El de Belgrad, desastrós en les pujades a la xarxa, es va cansar d’esperar que el rival baixés el nivell i va provar de ficar-se en el partit, sense èxit. Alcaraz va córrer com mai per lligar la segona mànega amb un altre 6-2.El campió de 24 grans va començar davant el tercer set, però Alcaraz va respondre un després d’un altre els intents de reacció del serbi. Sabia que no podia abaixar el nivell i amb un tremend break va posar el 5-4 per donar-se l’opció de tancar el títol. Amb 40-0 el servei del murcià va començar a fallar. Djokovic, que buscava el rècord de vuit trofeus de Roger Federer a Wimbledon i deixar enrere els 24 Grand Slam en total de Margaret Court, va forçar el tie-break. Però Alcaraz no va perdre l’ocasió de continuar fent història i va tancar el partit, 7-6 (4), per sumar al seu palmarès el quart gran.“És un somni per a mi guanyar aquest trofeu. En una entrevista quan tenia 11 o 12 anys vaig dir que el meu somni era guanyar Wimbledon, així que estic complint de nou el meu somni. Vull seguir endavant, però és una gran sensació jugar en aquesta bonica pista i aixecar aquest increïble trofeu. Aquest és el torneig més bonic, la pista més bonica i el trofeu més bonic,” va dir Alcaraz al final del partit. Va afegir que “és un gran honor guanyar Roland Garros i Wimbledon el mateix any. Estic molt content de ser a la taula de Djokovic, de grans campions. Jo no em considero encara un gran campió, no de la talla d’ells, però intento construir el meu camí”. El flamant campió va saludar també Kate Middleton, princesa de Gal·les, que va fer a la final, acompanyada per la seua filla la princesa Carlota, la segona aparició pública després d’anunciar al març que té càncer.Djokovic va dir que “ho he intentat, he salvat aquestes tres boles de partit i he allargat una mica la final, però no n’hi ha hagut prou. És un gran i mereixedor campió avui. Un campió increïble”.