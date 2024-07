El Campionat d'Espanya sub-16 reuneix 750 atletes

Sebas Vidal, president de l’Aldahra Lleida UA, no va poder contenir l’emoció ahir, durant la presentació del Campionat d’Espanya sub-16 d’atletisme, que se celebrarà a les pistes de les Basses i que reunirà aquest cap de setmana uns 750 atletes, les millors promeses estatals de la categoria. “El club compleix 20 anys al novembre i havíem de fer alguna cosa fora del normal. I que millor que un Campionat d’Espanya”, va explicar. Vidal, que també va anunciar que “em queda poc al capdavant del club”, atesa la seua pròxima jubilació, va celebrar que la competició pogués comptar amb diversos atletes lleidatans. “Tenim una gran fornada d’atletes i aspirem a guanyar medalles”, va valorar. Vidal va destacar també que el torneig portarà a Lleida unes 3.000 persones antre atletes, entrenadors i acompanyants, la qual cosa “implica un important retorn econòmic, ja que omplen els hotels, no només de la ciutat”, va afegir.

La competició es va presentar ahir a la Llotja amb la presència del regidor d’Esports de la Paeria, Jackson Quiñónez; Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme i vicepresidenta de l’Espanyola; Lourdes Ravetllat, representant territorial d’Esports de la Generalitat, i Òscar Martínez, diputat de Salut Pública i Esports a la Diputació.Quant a la participació lleidatana, l’Aldahra Lleida UA aporta set competidors: Jana Queralt, que competirà en 100 tanques; Mariona Armero, en salt de llargada i 300 metres; Àlex Sola, en 300; Àngela Sellart, en llançament de javelina; Linda Moreira, en 100 tanques; Jan Tomàs, en llançament de javelina, i Bru Flores, en 3.000 metres marxa. També hi participen Rabad Ouzeemmou, del Club d’Atletisme de la Pobla de Segur, que competirà en 3.000, i, per l’AA Xafatolls, Màxim Valencia, també en 3.000 metres. Les dos jornades de competició seran retransmeses en directe per les càmeres de Lleida TV.Jackson Quiñónez va agrair i va destacar la col·laboració entre institucions, per fer possible aquesta competició, i Mercè Rosich va elogiar la tasca de Sebas Vidal al Lleida UA. “Necessitem persones en clubs amb ganes de fer coses a aquest nivell”, va celebrar.