El camp municipal Manuel Lorite de Balàfia va superar ahir l’auditoria tècnica per part de l’empresa que ha contractat Mondo, l’adjudicatària de les obres per canviar la gespa artificial, que va tenir un cost de 157.000 euros. L’alcalde Fèlix Larrosa va visitar ahir la instal·lació i va aprofitar per saludar la trentena de participants en el Campus Kings Experience.