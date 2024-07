Doble or per a Lleida

L’atletisme lleidatà es va vestir ahir d’or, en la segona i última jornada del Campionat d’Espanya sub-16 d’atletisme, que va tenir com a escenari les pistes municipals de les Basses. Dos atletes de l’Aldahra Lleida UA, Mariona Armero i Jana Queralt, es van proclamar campiones d’Espanya en 300 metres i en 100 metres tanques, respectivament, en una jornada en què l’atletisme lleidatà va sumar una medalla de bronze, amb Rabab Ouzemmou Ikhlef, del CA la Pobla de Segur, en 3.000 metres. L’atletisme lleidatà tanca aquesta competició amb quatre medalles, ja que a les tres d’ahir se suma el bronze aconseguit dissabte per Jan Tomàs en llançament de javelina.

Mariona Armero, que dissabte es va quedar a un centímetre del podi en la prova de salt de llargada, va dominar ahir els 300 metres. Dissabte va ser primera en la seua sèrie i ahir va firmar un crono de 39.59 per penjar-se l’or. Jana Queralt (Aldahra Lleida UA) va dominar també els 100 tanques. Dissabte va ser primera en la seua sèrie, va repetir ahir aquesta posició en semifinal i es va emportar el títol de campiona d’Espanya marcant un crono de 13.98. En la jornada de tarda, l’atletisme lleidatà va tornar a pujar al podi amb el tercer lloc de Rabab en 3.000 metres. Bru Flores, del Lleida UA, va ser setè en 3.000 marxa i Màxim Valencia, del Xafatolls, l’11 en 3.000 metresSebas Vidal, president del Lleida UA, feia una valoració molt positiva de la competició, tant a nivell organitzatiu com de resultats, amb 4 medalles per a Lleida. “Hem rebut moltes felicitacions per com ha sortit tot. Ha estat espectacular veure els dos dies amb gairebé 3.000 persones a les pistes. Ha estat una gran celebració del nostre 20 aniversari com a club.” Les dos jornades de competició van ser retransmeses en directe per les càmeres de Lleida TV.