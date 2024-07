L'ús de l'estadi, al jutge

El jutjat Contenciós Administratiu de Lleida va acollir ahir la vista oral pel recurs que va presentar el Lleida Esportiu, quan es va fer càrrec del club Luis Pereira, en el qual sol·licitava la suspensió cautelar de la decisió presa pel ple municipal el 28 de gener del 2022, en el qual es va acordar rescindir per unanimitat el conveni d’ús de les instal·lacions municipals del Camp d’Esports i de l’Annex, a causa dels “greus incompliments” per part dels antics gestors, els germans Albert i Jordi Esteve.

En la vista es va declarar sobre la base de proves practicades i l’anterior coordinador d’esports de la Paeria, Àngel Vidal, va explicar com va ser el procés abans de prendre els grups del consistori la resolució final. Va assenyalar que primer es va reunir amb Jordi Esteve i després es va fer un requeriment al club enviant un correu electrònic, ja que hi havia preocupació per l’estat de deteriorament en el qual es trobaven les instal·lacions i pels deutes que hi havia amb els jugadors. En aquest punt, el Lleida de Pereira –que es va trobar amb la decisió ja presa d’expulsar el club de l’estadi– al·lega defecte de forma per haver fet l’ajuntament el requeriment a través d’un mail quan s’havia d’haver fet per e-Notum, que és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius per mitjans electrònics amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.La següent fase serà la de conclusions i a partir d’aleshores el jutge prendrà una decisió, que podria arribar a finals d’any entre els mesos de novembre i desembre.

El Lleida CF arrancarà la temporada 2024-25 visitant el camp de l’acabat d’ascendir CD Eivissa el cap de setmana de l’1 de setembre, una primera jornada que precedirà una sèrie de partits de molt nivell fins a la jornada cinc.

Després del debut, el conjunt de Marc García jugarà dos partits consecutius al Camp d’Esports, que haurà de disputar a porta tancada, contra l’Atlètic Balears i el Cornellà, dos dels tres equips del grup que l’any passat jugaven a Primera RFEF.El tercer, el Sabadell, visitarà el feu lleidatà en la jornada 5, en el primer matx al qual podrà assistir públic, després que els blaus s’enfrontin al Sant Andreu, que va fer play-off la passada temporada, en la jornada 4.Després d’aquesta exigent arrancada, visitarà l’Olot en la jornada 6 i, en tota la primera volta només tornarà a jugar fora de Catalunya en la jornada 8, davant de l’Elx B en el desplaçament terrestre més llarg de la temporada, i el València Mestalla, en la jornada 14, tres jornades abans de tancar la primera volta en l’últim partit de l’any, davant de l’Andratx.

En la segona volta haurà d’afrontar els altres quatre desplaçaments a les illes Balears, l’últim dels quals a Andratx per tancar la fase regular de Lliga. A més, també viatjarà a Alzira i Torrent.

Malestar a l’AEM per la falta d’informació

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va protestar a X perquè la RFEF no ha informat els clubs de Primera RFEF Femenina sobre quan se sortejarà el calendari ni tan sols les dates d’inici i final de Lliga, quan la majoria d’equips han arrancat la pretemporada.

El calendari de Tercera RFEF se sorteja avui

Mollerussa i Atlètic Lleida coneixeran avui el seu calendari a Tercera RFEF. A més, el club del Pla d’Urgell va fitxar el porter de Balaguer Albert Batalla i el lateral Raúl Ronda i l’Atlètic Lleida puja a Koné i Ribera del juvenil de l’Atlètic Segre i firma a Soule, del Barbastre.