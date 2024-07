Pierre Oriola torna a casa

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va confirmar ahir el fitxatge de Pierre Oriola, que torna a l’equip que ja va defensar la temporada 2012-2013, llavors a la LEB Or. Club i jugador, que ja havien arribat fa diversos dies, a un acord total, com va anunciar SEGRE dijous passat, han unit de nou els seus camins amb un contracte d’una sola temporada, una vegada el targarí es va desvincular aquesta setmana del Manresa, el club amb el qual va fer el salt a la Lliga ACB fa més d’una dècada.

“Estic content de tornar, d’estar a Lleida, al costat de casa, en un club que ja conec i que ha evolucionat molt amb els anys”, va dir ahir Oriola a SEGRE poc després de fer-se oficial la seua incorporació, la cinquena confirmada després de les de Rafa Villar, Oriol Paulí, Michael Caicedo i Alexander Madsen, si bé el club ja té un acord tancat per a la renovació de Hasbrouck i el fitxatge de Thomas Bropleh. De fet, Pierre Oriola es retrobarà amb Villar, Paulí i Caicedo, amb els quals va coincidir al Barça, i també amb Madsen, amb el qual va compartir vestidor en la seua etapa a l’AEK d’Atenes. “Serà un punt a favor que facilitarà la integració”, va apuntar.El pivot de Tàrrega, de 2,08 metres i que al setembre complirà 32 anys, arriba procedent del Manresa, on ha recuperat sensacions després d’una lesió que l’ha condicionat els últims anys. Va acabar disputant 30 partits amb unes mitjanes de 3,7 punts, 3,9 rebots i 4,7 de valoració en els gairebé 13 minuts de mitjana. “M’agradaria estar els anys que em quedin de carrera en un projecte, i crec que Lleida pot ser un molt bon lloc per reivindicar-me”, va assenyalar Oriola, que acumula ja dotze temporades a la Lliga ACB, en les quals ha aconseguit dos títols de Lliga (València i Barça) i quatre Copes del Rei (Barça), a banda de ser campió del món amb Espanya el 2019.

Per la seua part, Joaquín Prado, director tècnic del club, es va mostrar molt satisfet amb la incorporació d’Oriola, un jugador, va dir, que “necessita poca presentació, molt conegut pel públic i amb molt bona trajectòria, tant al València, Barça, Sevilla i amb la selecció espanyola, sent campió del món. Una trajectòria plena d’èxits, però sobretot plena de compromís i treball, de ser un jugador amb un punt d’intensitat enorme, no exempt de talent, que estem convençuts que ens ajudarà moltíssim en competició i en el dia a dia en la nostra primera temporada a l’ACB”.

La Paeria donarà 300.000 euros anuals mentre jugui a l’ACB

El ple de la Paeria va aprovar ahir per unanimitat l’annex del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’Hiopos Lleida, que permetrà incrementar l’aportació municipal al club per fer possible la seua participació aquesta pròxima temporada a l’ACB. La proposta aprovada contempla un augment de 120.000 euros a l’aportació de 180.000 prevista en el conveni firmat l’any passat, per la qual cosa l’ajuda total ascendirà a 300.000 euros per temporada, sempre que l’equip es mantingui a la màxima categoria.L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar el consens unànime del consistori per fer possible aquest suport al Força Lleida i va destacar que la participació a l’ACB suposa “una gran oportunitat” per a la promoció de la ciutat, que impulsarà “la marca Lleida a través del bàsquet”, va assenyalar.