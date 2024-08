El Mundial d'enduro torna a Lleida una dècada després

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món d’enduro tornarà a recalar a la província Lleida el 2025, onze anys després de l’últim precedent, el 2014 a Solsona, organitzat llavors de forma conjunta pel SIP Sport de Bassella i el Moto Club Solsonès.

Ara serà el Moto Club Segre, que ja l’havia organitzat anteriorment en tres ocasions, l’última el 2011, la que ha acceptat l’oferiment del promotor portuguès del certamen, Prime Stadium, per fer-se càrrec d’una de les proves de 2025, el calendari de les quals es va presentar ahir oficialment a la localitat gal·lesa de Rhayader, aprofitant que aquest cap de setmana es disputa la penúltima cita de la present temporada. La prova lleidatana serà la segona del certamen i es disputarà a Oliana del 2 al 4 de maig.

L’acord entre el Moto Club Segre i el promotor es va tancar a última hora de dijous passat, després que l’entitat valorés les possibilitats econòmiques per afrontar una prova d’aquesta magnitud. Segons va reconèixer ahir el seu president, Lluís Capdevila, tant la Diputació com la Secretaria d’Esports de la Generalitat s’han compromès a ajudar el finançament de la prova, que tindrà un pressupost d’uns 190.000 euros, segons va apuntar Eric Augé, membre del club i que ha estat el que ha portat totes les negociacions amb l’empresa Prime Stadium.Serà la quarta vegada que el Moto Club Segre organitzi una prova del Campionat del Món de l’especialitat. La primera va ser el 1991 i va tenir lloc a Oliana, una prova que va organitzar conjuntament amb la Federació Catalana de Motociclisme, mentre que les dos següents van ser el 1999 i el 2011, amb Ponts com a punt neuràlgic. “Estic molt content perquè ja que no hem pogut aconseguir el Mundial de motocròs almenys tindrem el d’enduro”, va afirmar Capdevila.L’acord és tan sols per un any, 2025, però no es descarta ampliar-lo dos més, fins al 2027. “Ens agradaria donar-li continuïtat, que no fos una cosa puntual. Si econòmicament surt rendible, la intenció és que ho fem dos anys més”, va afegir.