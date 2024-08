Acord total perquè Luka Bozic, l’MVP de la Lliga Adriàtica, jugui cedit a l’Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Luka Bozic, l’MVP de la Lliga Adriàtica les dos últimes temporades a les files del Zadar croat, jugarà cedit la pròxima temporada al Barris Nord, després que l’Hiopos Lleida i el València Basket arribessin ahir a un acord total en els termes de la cessió fins a final de temporada.

El club lleidatà fa ja setmanes que es va interessar per aconseguir els serveis del jugador croat, de 28 anys i 2 metres d’alçada, com ja va publicar SEGRE el passat 1 d’agost, però l’acord s’ha demorat més del que estava previst perquè el club valencià volia incloure al contracte de cessió una clàusula que li permetés recuperar el jugador durant la temporada en curs, una cosa a què l’Hiopos Lleida es va negar en redó i, fins i tot, va fer perillar l’operació. Finalment, el València hi va renunciar i l’acord ja es pot donar per fet. Ambdós clubs estan redactant el contracte definitiu i el fitxatge es podria fer oficial entre demà i dijous.

Bozic va fitxar a final de la passada temporada pel València per dos campanyes, però l’arribada posterior de Pedro Martínez per fer-se càrrec de la banqueta xe va canviar la decoració, ja que el jugador croat no va entrar en els plans del tècnic barceloní, per la qual cosa el club li va buscar una sortida en forma de cessió. Allà l’Hiopos Lleida es va moure ràpid i finalment ha aconseguit els serveis d’un altre jugador polivalent, ja que pot actuar de 3 i de 4, encara que Gerard Encuentra el vol per al pal baix per aprofitar el seu tir exterior per obrir les defenses i la seua qualitat en les penetracions.Format a les categories inferiors del club de la seua ciutat natal, el KK Bjelovar, ha jugat la dos últimes campanyes al KK Zadar, amb el qual ha estat l’MVP. Aquesta passada va disputar 27 partits a l’ABA amb una mitjana de 19,7 punts, 7,8 rebots i 6,3 assistències per partit, per a una valoració de 28 punts. Ara el club centra els seus esforços en un 5.

Rodi es converteix en copatrocinador per 2 temporades

L’empresa lleidatana Rodi serà un dels sis copatrocindores de l’Hiopos Lleida a l’ACB, un acord per dos temporades. Josep Esteve, responsable de l’empresa, va dir que “és una gran satisfacció” unir-se al projecte i va destacar el treball de la junta “per aconseguir una fita històrica, que és tornar a l’ACB”.