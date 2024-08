Sergi Roberto: “El Barça és i serà el club de la meua vida”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbolista Sergi Roberto es va acomiadar ahir entre llàgrimes del Barça després de 18 anys vinculat amb el club i deixant clar que “és i serà sempre el club de la meua vida”, i que ha gaudit “cada moment com si fos l’últim” perquè no sabia “el que podia durar”.

“Vull dir-vos que em sento molt feliç i orgullós. Ho he donat tot per aquest club durant 18 anys. Aquesta etapa s’acaba, però estic segur que els nostres camins poden tornar a unir-se”, va afirmar el de Reus en l’acte de comiat celebrat a l’Auditori 1899 del Camp Nou per posar fi a la seua llarga etapa com a jugador del primer equip blaugrana, en el qual ha estat 11 temporades, amb 373 partits i 25 títols aconseguits fins a arribar a ser el primer capità la passada temporada.Roberto va explicar que per a ell, “culer de naixement”, unir-se al club va ser un “somni” fet realitat als 14 anys i que els anys en què va estar al planter van ser “els millors” de la seua vida. De fet, va reivindicar el paper de la Masia i va remarcar que “és sempre el cor del Barça. Aquí t’han de fer fora”.“Qui m’hauria dit que acabaria jugant 373 partits i guanyant 25 títols i sent el primer capità del club de la meua vida, agafant el testimoni de Puyol, Xavi, Iniesta, Leo (Messi) i de Busquets? Ha estat un autèntic honor”, va destacar el de Reus, que va agrair, contenint les llàgrimes, tots els presidents, entrenadors, treballadors i aficionats del club blaugrana per fer-lo “sentir com a casa durant tots aquests anys”. Precisament, el seu últim tècnic blaugrana, Xavi Hernández, va reaparèixer ahir entre els convidats, entre els quals també hi havia Carles Puyol i Gerard Piqué.Roberto va reconèixer que li hauria agradat acomiadar-se de l’afició al terreny de joc, però que estarà “eternament agraït” pel seu suport durant aquests anys i va augurar “un futur brillant” als seus ja excompanys.D’altra banda, va assenyalar que “recordaré tota la vida” el gol que va significar el 6-1 per culminar la històrica remuntada davant del PSG però va apuntar que els seus moments més importants com a blaugrana van ser el seu debut en Copa davant del Ceuta i el dia en què es va convertir en primer capità de l’equip.

Julián Araujo, venut per 10 milions

El Barcelona va confirmar ahir que ha arribat a un acord amb el Bournemouth de la Premier League anglesa i que dirigeix el tècnic basc Andoni Iraola per traspassar-li el lateral dret mexicà Julián Araujo per una quantitat final de 10 milions d’euros.

El moviment Som un Clam, a Lleida

El moviment barcelonista Som un Clam, nascut recentment amb Joan Camprubí Montal –net d’Agustí Montal- com a cap visible, farà la seua presentació a Lleida el 3 de setembre, en un acte que se celebrarà a la Finca Prats. El nou moviment naix com un col·lectiu de socis preocupats per la situació del club.

Perilla la senyera al braçalet de capità

Les noves normes de la IFAB estableixen que la banda dels capitans sigui d’un sol color, un fet que fa perillar que el capità del Barça i d’altres equips catalans pugui continuar lluint la senyera. Tot dependrà que LaLiga i la Federació puguin autoritzar el disseny, atès que la normativa deixa en mans dels organitzadors de competicions el fet de poder autoritzar altres dissenys.