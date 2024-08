“Tenim molta feina” va ser la frase que més va repetir ahir l’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra. L’equip afronta avui el segon amistós de pretemporada. Serà a la localitat saragossana de La Puebla de Alfindén davant del Gran Canària (20.00), un test a què el tècnic dona importància per anar ajustant les peces.

“L’actitud en el dia a dia és molt bona. Cada dia veiem millores, però falta molt treball de construcció, de conèixer-nos, també de coneixements tàctics.. tots venen de diferents estils de bàsquet i portem poc temps treballant el que volem que sigui la nostra senya d’identitat”, va explicar. Va afegir que “veig que tenim molt marge de millora i que tenim molta feina per fer”. “Demano molta paciència”, va insistir.Gerard Encuentra admet que “estem lluny d’on volem estar, però estic segur que ho anirem agafant tot”. Sobre els rols que cada jugador ha d’assumir, l’entrenador va dir que “cada temporada l’hem gestionat bé, es formen rols, els vas dient el que vols, però això va canviant durant la temporada.. hi ha lesions i passen moltes coses. El que volem és guanyar i jugarà el que estigui millor, el que s’adapti més ràpid”.Quant al partit d’avui, Encuentra va comentar que “aquests partits són com a entrenament, però davant d’un rival que no coneix els nostres sistema i que ens exigirà molt. M’agrada veure com ens hi adaptem”. Va reconèixer també que està sotmetent la plantilla a entrenaments durs. “Els apreto perquè sàpiguen que la temporada serà així. Algun comenta que feia anys que no corria així”, va concloure.

Oriol Paulí: “Vull tornar a disfrutar a la pista”

Oriol Paulí va assegurar durant la seua presentació que “aquesta és una destinació en la qual no he hagut de pensar gaire per venir”. L’exblaugrana va explicar que “vinc d’un parell de temporades en què no he tingut gaire regularitat. Al sortir del Barça Lleida van ser els primers a estar allà, insistint que vingués, i no va caldre convèncer-me gaire. Vull tornar a disfrutar a la pista”.