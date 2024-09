Detingut el jugador Rafa Mir per presumpta agressió sexual

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jugador del València Rafa Mir es troba arrestat per un presumpte delicte d’agressió sexual des de dilluns a última hora de la tarda i passarà avui a disposició judicial segons van confirmar a Efe fonts coneixedores de la investigació. El jugador, de 27 anys, va ser detingut per la Guàrdia Civil després de la denúncia presentada per una dona de 25 anys, que va denunciar dilluns que va estar amb una amiga de 21 anys a casa del futbolista i allà van ser agredides sexualment per Rafa Mir i un altre home, i que posteriorment van acudir a un centre hospitalari després de l’agressió soferta.

La Guàrdia Civil va arrestar ahir un segon implicat en aquesta presumpta agressió sexual. El València va confirmar ahir que és conscient de la detenció del seu davanter Rafa Mir i en un comunicat es va posar a disposició de la justícia.Segons el periodista Jorge García Abadía, va ser després del partit de dissabte passat València-Vila-real quan ja entrada la nit, el davanter, el seu amic i les dos joves es van conèixer en una discoteca de la capital del Túria. Una situació que va acabar donant peu al fet que les joves acudissin al domicili del futbolista. “Les presumptes agressions sexuals es van perpetrar a la piscina del futbolista. Rafa Mir va ser el que suposadament va agredir la denunciant de 25 anys, mentre que l’altre amic va agredir la seua amiga de 21”, comença relatant Jorge García. Després un veí va sentir sorolls estranys dins del domicili, en el qual va poder divisar dos dones joves seminues que caminaven “desorientades” pels voltants de l’habitatge del futbolista. De fet, va ser aquest testimoni el que va acabar donant la veu d’alarma a la Policia Local, que es va personar a l’habitatge. “Durant aquesta nit esbojarrada, la Policia Local ha acudit a la casa i va tranquil·litzar el futbolista. No parlen en cap moment d’agressió sexual, parlen d’un aldarull entre un amic de Mir i una de les víctimes”, va afirmar el periodista.

Vexacions de quatre del planter del Madrid a dos noies

■ La Guàrdia Civil va arrestar fa poc més d’un any alguns jugadors del planter del Reial Madrid. Se’ls va acusar d’haver gravat sense consentiment una relació sexual en què van participar amb una menor d’edat i una altra jove, i d’haver distribuït les imatges a través de WhatsApp. Els futbolistes Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz, Andrés García i un quart implicat estan sent investigats per presumptes delictes de revelació de secrets i pornografia infantil.El Confidencial ha revelat els missatges gràcies al fet que la Unitat Central Operativa ha accedit als seus mòbils. S’han trobat múltiples frases vexatòries i al·lusions a cops a les joves: “No ets conscient de les hòsties que enganxàvem”, “el cul i la cara rojos”, “puta gitana”, o “el pitjor és que en tenia setze”.