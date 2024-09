Marc Garcia: "Ens enfrontarem dos pesos pesats de la categoria"

El Lleida CF s'enfronta demà dissabte (19.30) a l'Atlètic Balears, el que suposa un "duel en el que pujaran al ring dos pesos pesats de la categoria i ens mirarem als ulls", segons ha declarat aquest migdia en roda de premsa el tècnic blau, Marc Garcia, que "espera un partit molt obert" en el que també considera que el seu equip pot mostrar una versió "millorable" a la de la primera jornada a Eivissa (0-0).

Tanmateix, també ha lamentat que "no tindrem el punt a favor de l'afició, que es perdrà un partit bonic de veure", ja que el duel serà a porta tancada. Per això, el club ha organitzar una Fan Zone fora de l'estadi, on també es podrà seguir el partit en una pantalla gegant amb el senyal de Lleida TV.

"Jo sóc molt autocrític i la lectura que en faig de l'altre dia es negativa. Amb pilota hem de ser més perillosos, en moments vam estar molt espessos. Crec que la vam tenir molt però no vam acabar de generar", ha reflexionat Garcia, deixant també clar que "en línies generals, firmaria tenir quatre o cinc ocasions i que només et xutin un cop". Per aquesta raó, ha afegit que "haurem de millorar per generar més contra un rival que té jugadors amb molt de talent"

Més enllà de les seves sensacions, també ha reflexionat que "entenc la il·lusió que tenim tots de fer coses grans, però la viabilitat d'aquest projecte també passa per normalitzar situacions, i no normalitzar un empat fora de casa seria una bogeria".

En l'apartat positiu, també ha destacat que "en fase defensiva vam ser tremendament sòlids" i també ha celebrat que "hem fet una molt bona setmana, donant valor a les coses bones". Una d'elles és que tindrà tots els jugadors disponibles, després que Fernando Cortijo es perdés la primera jornada per molèsties.

A més, el partit també suposarà el debut de l'equip al Camp d'Esports, que estrenarà la nova gespa. Segons el tècnic, "la vam provar l'altre dia i la veritat que estava molt millor del que podia pensar". Tot i això, ha reconegut que "el procés d'adaptació al camp serà una mica llarg, sobretot fins que ens adaptem a les dimensions i dominem l'espai al 100%".