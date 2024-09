L'AEM anuncia les cinc capitanes per al curs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir les cinc capitanes de l’equip de cara a la nova temporada, una llista en la qual es mantenen Mariajo Medina i Laura Fernández, que passen a ser la primera i la segona capitana, respectivament, després de la marxa d’Anita aquest estiu, que exercia de primera capitana.

A Mariajo i Laura Fernández, que es troben en el tram final de recuperació d’una lesió de genoll, s’uneixen Laura Martí, com a tercera capitana, Meri Martorell, com a quarta, i Andrea Palacios, que tanca la llista.Laura Martí ja va haver de lluir el braçalet en alguns partits la temporada passada per l’absència de les capitanes i tot apunta que el lluirà demà en el debut davant de l’Alhama. En l’escalafó de capitanes, la succeeix una altra del planter com és Meri Martorell i, en última instància hi ha Palacios, que compleix el seu segon any al club lleidatà.