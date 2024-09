Dunbar s'endú l'etapa i Roglic acaricia el triomf en la general

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista irlandès Eddie Dunbar (Jayco AlUla) es va imposar ahir en la vintena i penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre Villarcayo i Picón Blanco, de 172 quilòmetres de recorregut i en la qual va mantenir el mallot roig de líder l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull Bora) que ha protegit el seu lloc a la taula general davant l’australià Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

Dunbar, que ja es va imposar en l’etapa de Padrón, va arribar en solitari amb un temps de 4 h. 38.37, a una mitjana de 37 km/hora, seguit per Enric Mas a 7 segons, Roglic a 10, Richard Carapaz a 12 i a 14 segons Urko Berrade i Ben O’Connor.Roglic va mantenir el liderat a falta d’una jornada i acaricia el triomf final. Segon és l’australià Ben O’Connor a 2.02 minuts, tercer Enric Mas a 2.11, quart Richard Carapaz a 3, cinquè Gaudu a 4.48 i sisè Mattias Skjelmose a 5.18 minuts.Va ser una etapa en què les alarmes van saltar a l’equip del líder, a causa de salmonel·losi. Segons RTVE, un membre de l’equip de Roglic havia patit aquesta intoxicació alimentària.Avui es disputa la vint-i-unena i última etapa de la 79a edició de la Vuelta. Serà una contrarellotge individual de 24,6 quilòmetres per la ciutat de Madrid, amb sortida al Districte Telefónica i arribada a la Gran Via.