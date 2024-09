La pilot de la Seu Laia Pi es penja el bronze en el Trial de les Nacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les integrants de l’equip estatal femení seleccionades per la Federació de Motociclisme Espanyola (RFME), la lleidatana Laia Pi, Berta Abellán i Daniela Hernando, van finalitzar en tercera posició en el Trial de les Nacions, disputat a Pobladura de las Regueras (Lleó).

Tant Laia Pi, de la Seu d’Urgell, com la càntabra Daniela Hernando s’estrenaven en la prova, acompanyades per la pilot de Terrassa Berta Abellán, ja més veterana. El trio espanyol va mantenir un dur pols per la segona plaça amb l’equip italià, que finalment les va superar només per un punt en la segona volta, darrere dels representants de la Gran Bretanya.Val a destacar que Laia Pi Ramírez pertany al Motoclub Pirineu i compta amb el suport de la marca de motos de trial Beta Trueba.La setmana passada va obtenir la medalla de plata en el Campionat del Món en categoria Trial2 i, amb aquest últim podi, suma ja dos importants títols internacionals. L’any passat, la lleidatana ja va ser tercera al Mundial de TR2, a part de ser campiona d’Espanya de TR1.