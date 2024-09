Apagada general

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va encaixar ahir la primera derrota de la temporada al caure davant del Sabadell per la mínima (0-1) en el partit en el qual l’equip blau es va retrobar amb la seua afició al Camp d’Esports, que va acollir més de 4.000 espectadors, que van reviure les mateixes sensacions i el mateix resultat que en l’últim matx amb afició, una derrota per 0-1. Els de Marc Garcia van estar condicionats pel matiner gol del Sabadell, que va ser suficient perquè el conjunt vallesà s’emportés els tres punts i el liderat del Camp d’Esports, a què també optava el Lleida per la contundent derrota per 4-1 a Cornellà del Sant Andreu, que va perdre la primera plaça i ara és cinquè, un punt i una plaça davant del Lleida.

El guió augurava un bon partit per als lleidatans. Primer perquè tornava a rebre la seua tan preuada afició després de la sanció. I segon per haver guanyat 0-2 en un camp tan difícil com el del Sant Andreu. El cert és que tot aquest guió se’n va anar en orris als deu primers minuts amb el gol del Sabadell. Els arlequinats van trobar espai per la banda esquerra i, després de centrar ras, el davanter Miguelete va definir sol, amb un toc, per sota de les cames d’Iñaki (1-0). El gol justificava el domini visitant en els primers minuts, però els locals sentien que havia estat massa càstig al trobar-se un gol en la primera arribada. El Lleida va intentar monopolitzar el joc, però el Sabadell se sentia molt còmode esperant el rival i sortint amb perill al contraatac. Al quart d’hora, Marru va tenir el 0-2 amb un tret des de la frontal que Iñaki va enviar a córner. Els visitants se sentien tan còmodes amb aquest guió que no dubtaven a donar la pilota al Lleida, que era incapaç de generar perill.De fet el Sabadell hauria pogut doblar l’avantatge prop de la mitja hora amb una rematada acrobàtic de Marru que va salvar Iñaki. L’únic perill local abans del descans va ser un rebot d’Adri Gené a refús del porter Gianni que es va perdre per sobre del travesser.El segon temps va canviar de protagonistes amb les substitucions però no de guió. El Lleida dominava la pilota però només podia combinar horitzontalment. La primera arribada local va ser en el minut 54. Adri Gené va deixar sol Naranjo i aquest, forçat i amb la seua cama dolenta, va disparar al cos del porter. Després de l’ocasió, el partit va seguir el seu curs, amb el Lleida intentant buscar espais i el Sabadell minimitzant-los tots mentre anaven passant els minuts. Els blaus van dinamitzar el joc amb pilotes a Diego Iglesias, que va ser un bon revulsiu des de la banqueta però no va culminar les ocasions de perill.El Sabadell intentava enviar pilotes llargues als seus extrems i es conformava a continuar ordenat al darrere. De fet un dels homes d’atac visitants, l’exblau Ton Ripoll, va estar apagat durant tot el duel. En els últims deu minuts, el Lleida tenia presses, però continuava sense trobar els espais ni per dalt ni per baix. L’empat, tanmateix, hauria pogut arribar en un córner servit en curt que va acabar amb una centrada al segon pal d’Adri Gené que Solbes va definir amb una volea amb molta potència que el porter del Sabadell va enviar a córner, una altra vegada gràcies a un gran acte de reflexos. En l’afegit, el Sabadell va saber allunyar la pilota de la seua àrea sense donar lloc a l’èpica local.D’aquesta manera, el Lleida va sumar la primera derrota a la Lliga davant d’un rival directe al Camp d’Esports. I curiosament, va ser una altra vegada per 0-1.

De nou el 0-1 davant d’un rival directe

La temporada passada el Lleida va perdre a casa 0-1 tots els partits amb rivals directes que van fer play-off i també va caure en la promoció davant del Ieclà per aquest mateix resultat. Aquesta temporada es va empatar amb el Balears (2-2) i es va guanyar contra el Sant Andreu (0-2), però els fantasmes van tornar a planar amb un guió de partit similar als de la temporada passada.

Primera titularitat d’Iker Garcia en Lliga

La principal novetat a l’onze del Lleida va ser l’aparició d’Iker Garcia, que va veure premiada la seua bona segona part a Sant Andreu amb la primera titularitat a l’equip lleidatà.

Tercera derrota de lliga seguida amb el Sabadell

La derrota d’ahir va suposar la tercera consecutiva en competició de lliga davant del Sabadell, encara que l’últim precedent va ser un 4-0 a favor dels vallesans el desembre del 2019. La temporada anterior, el Sabadell també va guanyar per 1-0.