Maleïda pròrroga

L’Hiopos Lleida es va quedar molt a prop de completar l’estrena somiada a l’ACB, on la ciutat tornava 19 anys després. L’equip de Gerard Encuentra, acompanyat per més de 800 ànimes al Príncipe Felipe, ho va tenir a tocar després de dominar bona part del partit i arribant a tenir 11 punts de renda en el tram final del tercer període, però al final, després de forçar una pròrroga in extremis, la gasolina se li va acabar i va sucumbir en el temps extra per 14-4, per encaixar la primera derrota (101-91).

Gerard Encuentra va apostar de sortida amb un quintet experimentat, amb Dee Bost als comandaments, Walden i Bropleh a les ales i per dins Madsen fent de 5 i Muric, l’últim a arribar fa poc més d’una setmana, completant el joc interior. La posada en escena del quadre lleidatà va ser bona, amb contraatac de Walden, que va tenir l’honor de firmar la primera cistella del club a l’ACB, i triple de Muric, que ja començava a demostrar la seua condició de gran tirador (2-5, m.2). Va contestar immediatament Suleijmanovic des dels 6,75 i el partit va entrar en una fase de rèplica i contrarèplica, amb els equips rellevant-se en el comandament del marcador fins a l’empat a 12. A partir d’allà, un parcial de 0-5, amb cistella de Bozic i triple de Paulí (12-17), va obligar Porfirio Fisac a demanar el primer temps mort del duel. D’entrada, va semblar servir-li de ben poc, ja que tot just reprendre’s el joc una altra cistella del croat elevava la renda fins als set punts (12-19), la màxima del matx fins llavors. Però el Saragossa va reaccionar immediatament gràcies a Slaughter que, amb dos triples, va liderar un parcial de 9-0 a l’últim minut i mig que va capgirar el marcador al final del primer assalt (21-19).Gerard Encuentra, mentrestant, demanava calma als seus homes abans d’alliçonar-los per al segon quart, que va començar amb el quadre aragonès manant per exigües rendes gràcies a l’encert de Slaughter. Quatre punts (31-27) va ser l’avantatge més ampli que va arribar a tenir el Saragossa en tot el temps reglamentari. Quatre tirs lliures seguits i el segon triple de Muric van tornar a posar davant l’Hiopos (31-34), que arribaria al descans en avantatge (38-39).Va ser en el tercer període quan es van veure els millors minuts del quadre lleidatà, molt precís des dels 6,75, en especial Hasbrouck. El de Washington, el tercer jugador més veterà de la Lliga amb 37 anys, va firmar les dos primeres cistelles d’aquest quart i després dos triples seguits per elevar la renda fins als nou gols (45-54, m.24), obligant Fisac a parar el partit immediatament. El Saragossa va intentar reaccionar però els d’Encuentra no li van deixar, és més, van augmentar el seu avantatge una mica més, fins als 11 punts (55-66), a poc més de dos minuts per concloure el període.Per llavors Fisac ja havia estat desqualificat per dos tècnics seguides per protestar iradament al mig de la pista, una acció que, lluny de perjudicar-lo, acabaria marcant el matx, ja que els col·legiats van començar a canviar el criteri de les faltes. També va servir per esperonar un Casademont que va pujar la pressió. Liderats per Dubljevic, letal sota el cèrcol i també des de la llarga distància, els aragonesos van estrènyer el marcador al final del penúltim assalt (65-69) al completar un parcial de 10-3.Les faltes van arruïnar l’Hiopos tot just arrancar el quart període. Tres de seguides, una d’antiesportiva a Hasbrouck, van permetre a Spissu anotar sis punts d’una tacada i situar l’empat a 71, amb Encuentra aixecant els braços assenyalant el marcador de faltes, 1-5 en tot just 3 minuts. El Lleida va redreçar la situació amb dos triples de Bropleh (72-77), però el Saragossa li va donar la volta per dominar per 4 punts (86-82) a 1:08 del final. Encuentra va demanar temps i malgrat que Walden i Bost van fallar tres atacs, un altre triple de Bropleh va donar esperances (86-85). Faltant 15 segons, Yusta va fallar un dels dos tirs lliures i Bost, en l’atac següent, va forçar la pròrroga amb una penetració que encoratjava una afició entregada. Però l’Hiopos Lleida va arribar molt just de forces davant d’un Saragossa que s’ho va creure, liderat de nou per Dubljevic. Un triple i dos tirs lliures del montenegrí van acabar amb la resistència del quadre lleidatà, que va acabar cedint per deu punts, una diferència del tot exagerada d’acord amb el que es va veure. Primera derrota a l’ACB, però amb unes sensacions que conviden a somiar.