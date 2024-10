Millorar les instal·lacions esportives costarà 6 milions

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria té previst invertir prop de sis milions d’euros a millorar i recondicionar totes les instal·lacions esportives municipals. Així ho va anunciar dijous l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la visita que va fer al Barris Nord, el primer dels equipaments en què ja s’ha començat a actuar en aquest sentit amb la impermeabilització de la coberta del pavelló per acabar d’una vegada per sempre amb les goteres, que suposarà un cost de gairebé 100.000 euros.

“Les inversions que s’han de fer en els equipaments municipals són importants. Hem fet una valoració de totes aquelles instal·lacions de l’àmbit esportiu que necessiten actuacions immediates, tant des del punt de vista normatiu com de confort i de millores, i puja molts diners; estem parlant de gairebé sis milions d’euros que haurem d’invertir en els propers anys en aquest àmbit”, va assenyalar Larrosa.

El consistori va encarregar una auditoria tècnica de com estan actualment els 44 equipaments esportius (s’hi inclouen les sis piscines) i el pla és afrontar aquestes millores com més aviat millor, amb una previsió d’invertir dos milions anuals durant tres anys. “Tots els equipaments esportius municipals necessiten millores, uns més i altres menys, però ara sabem exactament quina és la deficiència que té cada instal·lació i una valoració aproximada del cost econòmic. El que farem ara és un pla de pagament i una gestió dels equipaments, amb una previsió d’un parell de milions d’euros cada any i amb una prioritat clara, que és la de complir la normativa vigent, que a moltes instal·lacions no es dona perquè va evolucionant amb els anys”, va explicar a SEGRE el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez.

“És una radiografia d’on estem i el que necessitem”, va dir Quiñónez, que va apuntar que “a partir d’aquí estem creant diferents projectes que són de caràcter urgent. Per exemple la gespa del camp de futbol de Gardeny cal canviar-la i ja estem treballant en el projecte executiu per fer-ho immediatament, així com els lavabos, que no compleixen la normativa actual i cal adequar-los. Hi haurà equipaments que tindran una prioritat sobre d’altres, principalment per adequar-los a la normativa”, va incidir.

També necessiten alguna millora instal·lacions com la pista d’atletisme de les Basses, el camp de futbol de Mangraners, on cal substituir la gespa artificial i construir nous vestidors, “ja que els que hi ha s’han quedat petits pel volum de practicants que té el club”, va dir Quiñónez, i els pavellons Agnès Gregori i, especialment, el Juanjo Garra, que segons va reconèixer el regidor, “té un problema estructural que necessitarà una inversió important”.