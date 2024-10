El Lleida es queda sense 123.000 € en ajuts de l'RFEF

La Reial Federació Espanyola de Futbol ha comunicat a diversos clubs de Segona Federació, entre els quals es troba el Lleida CF, que tenen de termini cinc dies hàbils per resoldre les causes per les quals es quedarien sense percebre els ajuts corresponents al Pla Impuls 27 (70.000 euros) i la Clàusula IX (desplaçaments 8.000 euros i foment base 45.000 euros), dotacions que assoleixen un total de 123.000 euros.

En el cas del Lleida, l’ajuda sol·licitada no s’ha concedit al no presentar els certificats actualitzats d’estar al corrent amb l’AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, no complimentar correctament el model de sol·licitud, tampoc presentar informació de suport econòmic i tenir tràmits administratius, segons la resolució que va publicar l’RFEF a la seua pàgina web.

No és la primera vegada que el Lleida es queda fora d’aquest pla que porta diversos anys en actiu. Les temporades anteriors tampoc va poder accedir a aquesta línia d’ajuda a causa dels deutes del club amb Seguretat Social i Agència Tributària i aquesta campanya no és una excepció. Els serveis jurídics de l’entitat estan estudiant totes les possibilitats, encara que l’única via per accedir a la subvenció seria assolir un acord amb AEAT i SS. De qualsevol manera, el club mai veuria aquests diners ingressats a les seues arques, ja que anirien destinats a eixugar deute amb l’Agència Tributària.Fonts del club van explicar a aquest diari que “aquests ajuts han anat altres anys directament a saldar els deutes amb Hisenda i Seguretat Social” i que aquesta temporada es va presentar tota la documentació requerida dins del termini exigit.Altres clubs de Segona RFEF que també apareixen al llistat de l’RFEF per resoldre els tràmits són Coruxo, Guijuelo, Marino de Luanco, Avilés, SD Compostela, Anguiano, Barbastre, SD Logronyès, Utebo, Europa, Sabadell, UD Logronyès, Xerez CD, Eivissa Illes Pitiüses, Águilas, Antoniano, UCAM Múrcia, Talavera i Rayo Majadahonda, si bé alguns només han de complimentar o presentar formalment la sol·licitud i a d’altres els falta informació del suport econòmic.