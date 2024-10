L'Alfés retira l'equip per falta de jugadors i de diners

El CE Alfés, que el 2029 serà centenari i que les últimes tres campanyes ha jugat a Quarta Catalana, ha decidit retirar l’equip “per falta de garanties” per acabar la temporada. El president del club, Pau Pifarré, va explicar en declaracions a SEGRE que la decisió s’ha pres per diversos motius, entre els quals les dificultats per trobar jugadors pel hàndicap de disposar encara d’un camp de terra, cosa que fa que prefereixin anar-se’n a un altre equip, i la falta de recursos econòmics que permetin millorar la instal·lació. “A les arques municipals no hi ha diners per poder emprendre la col·locació de gespa artificial i, a més, jo també estic una mica cansat de fer de president, d’entrenador, de delegat i del que calgui”, va assenyalar en aquest sentit Pifarré.

L’equip ja s’havia trobat en una situació similar el 2016, quan es va retirar també de Quarta Catalana per la incertesa que el projecte pogués tirar endavant. Va ser Pau Pifarré amb un grup de joves qui va recuperar l’equip la temporada 2021/2022. “Després de la covid vam reactivar l’equip amb jugadors del poble, però també amb alguns de fora.” Tanmateix, Pifarré explica que al final de la passada temporada, i després dels mals resultats obtinguts, la directiva va decidir que calia parar el projecte i ja no es van inscriure a la Copa Lleida. A més, van facilitar la sortida dels jugadors de l’equip que tenien ganes de continuar jugant a les divisions amateurs.“La gent del poble s’ha implicat perquè no haguéssim de retirar l’equip, però era insuficient. No volíem posar unes quotes d’abonats molt altes ni tampoc posar diners de la nostra butxaca. El pressupost només era d’uns 5.000 euros, que no és una quantitat desorbitada. Hauríem pogut començar la temporada, però hauríem arribat fins a la meitat del campionat i per això era millor retirar-se”, va justificar Pifarré. Malgrat aquest impàs, el club no desapareix i el president espera que pugui recuperar-se el futbol a la població abans que arribi l’any del centenari. “Estic convençut que més d’hora que tard tornarem, però aquesta vegada no volíem fer un pas en fals i sortir-ne escaldats”, va concloure Pifarré.