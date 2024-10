El Barça aconsegueix la golejada més gran de la seua història en la competició europea

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona es va rescabalar de la derrota soferta davant del Manchester City en l’estrena a la Champions d’aquesta temporada i ja comença a assemblar-se més al campió intractable que va aixecar la seua tercera Champions a Bilbao el maig passat. Les blaugranes es van imposar ahir al Hammarby suec (9-0) en el que va ser la primera actuació excel·lent de les de Pere Romeu aquesta temporada en un test de nivell i és la golejada més gran de les blaugranes en la seua història a la competició europea.

Aquest 2-0 encaixat durant la seua visita al Manchester City havia suposat un pas en fals per a les vigents campiones, així que l’estrena a casa semblava clau per dissipar incertesa. A més, davant hi havia un debutant a la Champions com és el Hammarby, i que finalment va pagar els plats trencats. Claudia Pina va ser la millor del conjunt blaugrana al marcar dos gols, a més de completar una gran actuació. Els altres set gols els van anotar Graham (2), Alèxia, Mapi León, Pajor, Brugts i Rolfö.El Barça ja dominava a l’arribar al descans per 3-0, però no abaixaria el pistó i a la segona part es va desencadenar la fúria barcelonista anotant sis gols més. Gràcies a aquesta voluminosíssima victòria, el Barça va sumar els seus tres primers punts d’aquesta campanya dins del Grup D; les culers ocupen ara la segona posició, al darrere d’un Manchester City (6 punts) que va vèncer per 2-3 el St. Pölten en l’altre partit del grup.