La UE Gardeny presenta els seus dotze equips i 180 jugadors

La Unió Esportiva Gardeny va presentar ahir els seus 12 equips i un total de 180 jugadors per a aquesta temporada 2024-25. El club compta amb un equip per categoria, des de Debutants fins a Amateur, excepte a la categoria S-10 en la qual en té quatre. El Gardeny compta al capdavant de la coordinació esportiva amb Bruno Arroyo. A l’acte de presentació va assistir l’alcalde Fèlix Larrosa i els regidors d’Esports Jackson Quiñónez, i del barri de la Mariola, Xavier Blanco, entre altres autoritats municipals. Larrosa va prometre a la presidenta de la UE Gardeny, Emilia Cuenca, que ben aviat es procedirà a la licitació de les obres per al canvi de gespa, segons va explicar la dirigent a aquest diari.

La posada en escena de la presentació va ser a càrrec de la companyia La Baldufa, a la qual Emilia Cuenca va agrair la col·laboració. La presidenta de la UE Gardeny també va agrair la presència, entre altres entitats que col·laboren amb el club, de l’Associació Nostàlgia que presideix Zakaria Sorouri.