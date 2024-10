Empat a res de l'Atlètic Lleida a Badalona (0-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Atlètic Lleida treu un punt de Badalona, però segueix sense trobar-se amb el gol per quart partit consecutiu i suma un preocupant 2 de 18 punts

El partit ha començat molt igualat a Badalona, això sí el protagonisme i qui portava el ritme de la pilota era l'Atlètic Lleida en el primer quart d'hora. El partit ha baixat el ritme durant la següent mitja hora, però als últims cinc minuts s'ha animat de nou, sobretot amb l'ocasió més clara del partit pel Badalona amb un remat de Piñol al travesser al minut 41 de partit. No ha estat l'única perquè Pau Torres ha tret una rematada que entrava per l'escaire del Badalona i Boris Garrós ha rematat per damunt del travesser just abans del descans.

A la tornada de vestuaris l'Atlètic Lleida ha perdut la seva referència ofensiva amb la lesió de Boris Garrós, que s'ha quedat a la banqueta i ha entrat Hurtado. Les males notícies continuaven arribant en forma de lesió, Marc Vales s'ha lesionat i ha obligat a Gabri a moure la banqueta. Tot i això, l'Atlètic Lleida ha tornat a buscar el gol de la victòria, però una vaselina de Moró s'ha quedat curta i una ocasió, poc després, de Nil Sauret l'ha tret el porter quan entrava la pilota per l'escaire de la porteria del Badalona. El poc encert de l'equip no ha permès als lleidatans sumar els tres punts i segueixen amb un 2 de 18 preocupant.