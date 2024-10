Dos lleidatans guanyen el Campionat d'Espanya

El pilot lleidatà Jesús Jiménez d’Alcarràs i el seu copilot Nacho Paz de Solsona es van proclamar campions de la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra-Rallycar amb els pneumàtics Kumho Tire ES en l’apartat de dos rodes motrius. Ho van aconseguir en el Ral·li RACC de Catalunya, penúltima cita de la temporada, també puntuable per al Supercampionat d’Espanya de Ral·lis, i el Desafiament Kumho Terra, disputada els passats dies 18 i 19.

Jiménez i Paz sortien a aquesta penúltima cita de la temporada amb la calculadora a la mà. Després d’haver fet una excel·lent temporada, en aquesta cita tan sols havien de vigilar els seus rivals per aconseguir el títol estatal. És per això que la parella del Renault Clio Rally4 es prenia les coses amb calma en aquesta prova, sabent que el més important era arribar a la meta.Jiménez i Paz volien fer un ral·li de menys a més, sense prendre riscos en el tram espectacle de divendres, i a poc a poc pujant posicions en les tres primeres especials de dissabte. Al final, eren cinquens entre els dos rodes motrius, i tercers entre els Rally4, liderant a més el Desafiament Kumho Terra, per la qual cosa en l’últim tram, es limitaven a portar el seu Renault Clio Rally4 fins a la meta, assegurant-se així el títol en l’apartat de dos rodes motrius, emportant-se també el tercer lloc entre els vehicles Rally4, i la victòria en el Desafiament Kumho Terra. “Porto des dels 18 anys competint des que feia autocross i l’any passat vam guanyar el Campionat d’Espanya de ral·lis de prototips. Aquest any era el nostre debut en Rally4 i tot ha sortit molt bé”, va explicar Jesús Jiménez, que ara té 46 anys i porta competint en els ral·lis des del 2001, amb l’ajuda en els seus inicis de l’escola d’automoció lleidatana CTI, que és un dels patrocinadors de l’equip de l’Escuderia Gamace MC Competició.El pròxim objectiu dels dos lleidatans és pujar una categoria més el 2025, competir en Rally3 només dos esglaons per sota dels World Rally Car, i per a això estan en negociacions amb Renault.