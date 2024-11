Ajornats els partits de l'Alpicat i del Lleida Handbol

Dos equips lleidatans, l’Alpicat d’hoquei patins i el Lleida Handbol, han vist ajornats els seus partits d’aquest cap de setmana a causa dels efectes del temporal que assola el Paçis Valencià. En el cas de l’Alpicat havia de rebre demà dissabte la visita de l’Alcoi en una nova jornada de l’OK Lliga, però l’equip alacantí, encara que allà els efectes de la dana no han estat tan devastadors com a València, va sol·licitar l’ajornament a causa de l’estat de les carreteres que hauria dificultat molt el desplaçament. Avui els dos clubs tenen previst parlar, Alpicat i Alcoi, amb la Federació Espanyola amb la finalitat de trobar una data per al duel. Podria ser un dimecres o bé el cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre.

Pel que respecta al Lleida Handbol, que competeix en la Divisió d’Honor Plata Femenina, s’havia de desplaçar fins a Almassora (Castelló) per jugar demà dissabte. En el seu cas, la Federació Espanyola d’Handbol, com n’han fet d’altres, entre les quals les de bàsquet i futbol, ha decidit no jugar cap partit al País Valencià. Un altre matx del mateix grup que el Lleida Handbol, el Joventut Mataró-Llevant, també s’ha ajornat per no comprometre el desplaçament de les valencianes i a més l’estat d’ànim en l’esmentada comunitat no és el més adequat per jugar després d’haver-se superat ja els 150 morts.En futbol, LaLiga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van confirmar l’ajornament dels partits que s’havien de jugar al País Valencià durant aquest cap de setmana, entre els quals el València-Reial Madrid i el Vila-real-Rayo Vallecano. També els de la Lliga F en els quals hi havia equips valencians. El mateix passa al bàsquet i altres esports.Par una altra banda, ahir es va saber que un dels morts per la dana era el futbolista de 28 anys José Castillejo, excanterà del València i exjugador de l’Eldenc, entre altres equips.

Márquez: “Èticament seria un error córrer a Xest”

El vuit vegades campió del món de motociclisme, el lleidatà Marc Márquez, no va voler parlar ahir de l’actualitat de MotoGP o el Gran Premi de Malàisia d’aquest cap de setmana i va decidir centrar-se a parlar només de les conseqüències de la dana. En aquest sentit, va afirmar que “seria un error, èticament parlant”, que se celebrés el GP de València, l’últim del Mundial.“El meu sentiment és clar, com a pilot espanyol m’agradaria tenir un gran premi a Espanya, i més en un dels circuits que més m’agraden, i en què sempre hi ha un ambientàs, però la situació és la que és i primer de tot hem d’ajudar tota la gent que s’ha quedat sense casa, que ara mateix no té un sostre, menjar, tot això”, va comentar el diari AS.Fonts de l’organització van assegurar a Efe que confien que es pugui celebrar l’esdeveniment, però van admetre que d’una o una altra manera es veurà afectat ja que la instal·lació es va veure molt danyada.