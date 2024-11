Marc Garcia: “La clau estarà en l'ambició que tinguem”

Després de passar de ronda a la Copa Catalunya, el Lleida CF posa el focus a la Lliga, on demà aspira a la quarta victòria consecutiva en la competició, rebent la Penya Esportiva (12.00). El tècnic dels lleidatans, Marc Garcia, va declarar que per aconseguir-la “la clau estarà en l’ambició que tinguem i com ens puguem sobreposar a les circumstàncies del partit”, en el duel contra “un equip molt imprevisible” com la Penya Esportiva, entrenada pel lleidatà Alberto Gallego.

L’entrenador va explicar que “arribar a quatre victòries consecutives és molt complicat, l’any passat només ho van aconseguir quatre equips en tota la Lliga. És difícil perquè implica no fallar durant un mes i no trobar-se amb un partit on les circumstàncies et tallin la dinàmica de bons resultats”.Marc Garcia, que tornarà a la banqueta després de dos encontres de sanció a la Lliga, també va reconèixer que aquestes dos setmanes, amb duels intersetmanals, contra Barakaldo i Prat, “han estat particulars”, però va celebrar que “aquestes experiències ens han dificultat, però alhora ens han fet créixer com a equip”. La càrrega de partits han fet que el Lleida arribi amb tres jugadors (Diego Iglesias, Unai Garcia i Joan Campins) que seran dubte fins a últim hora, a més de la baixa de Quadri per sanció.Malgrat la millora ofensiva en els últims encontres, l’entrenador va reiterar que “la quantitat de gols no reflecteix que ataquem millor, encara que sí que ho fem”. “Tanmateix, continuo pensant que el nostre ADN gira més en els moments sense pilota que a tenir-la i dominar a través d’ella, que és el que a mi m’agradaria”, va assegurar.Sobre la Penya Esportiva, Marc Garcia va apuntar que “és un equip que fa un futbol molt dinàmic, amb moltes variants i que vol tenir la pilota”. Per això, va puntualitzar que “hem d’aspirar a portar el pes del partit, m’encantaria i ens donaria molta comoditat”.