La Paeria repara el paviment del pavelló Juanjo Garra

La Paeria ha procedit entre dimarts i ahir a reparar part de la pista del pavelló municipal Juanjo Garra. Els treballs, que ha portat a terme l’empresa Mondo Ibérica, han consistit en l’adequació del paviment per les irregularitats que hi havia en diverses zones, que es van generar per l’ús i les humitats. “Calia actuar perquè la situació no empitjorés i per garantir la seguretat”, va afirmar el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez.