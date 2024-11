Espanya busca avui a Dinamarca segellar el primer lloc de grup

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya s’enfronta avui a Dinamarca al Parken Stadium de Copenhaguen (20.45), en la jornada 5 de la Lliga de Nacions, un duel al qual l’equip de Luis de la Fuente arriba amb el bitllet a quarts de final a la butxaca i amb la possibilitat de, si aconsegueix puntuar, certificar el primer lloc del grup i ser cap de sèrie en el sorteig.

Abans de viatjar a la capital danesa, la selecció va tancar la preparació del partit amb les bones notícies de la incorporació d’Álvaro Morata al grup i la inclusió de Pau Cubarsí, com a substitut de Pau Torres, en l’últim entrenament.

Per al seleccionador, Luis de la Fuente, “és un partit molt important. Volem ser primers de grup, seguir amb la dinàmica guanyadora que tenim. Traurem el millor equip per guanyar. No fem càbales, volem guanyar i lligar aquesta primera posició”, va dir en roda de premsa a l’estadi Parken de Copenhaguen.

Va assenyalar que malgrat que creu que aquest any és immillorable pel que fa a resultats, vol tancar-lo amb dos triomfs. “Soc dels que pensen que sempre es pot millorar, però objectivament és difícil de millorar l’any. Volem acabar com ens correspon, guanyar tots els partits i afrontar nous reptes”, va afegir.

Manifestació a París contra el França-Israel i baralles a la grada

Una manifestació convocada pel partit d’esquerres La França Insubmisa (LFI), va reunir ahir a París milers de persones, que van protestar per la disputa del partit entre França i Israel. L’afició el va boicotejar i només van assistir 13.000 espectadors en un estadi amb capacitat per a 80.000. Hi va haver una sonora xiulada a l’himne israelià i baralles a les grades, per la qual cosa va intervenir la policia. El partit va acabar 0-0. En altres partits, Grècia-Anglaterra van quedar 0-3 i Bèlgica-Itàlia, 0-1.