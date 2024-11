A l'Hiopos Lleida li surt competència per aconseguir la cessió d'Ethan Happ: El Madrid també licita per ell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A l’Hiopos Lleida li ha sortit un competidor d’altura en la lluita per aconseguir la cessió d’Ethan Happ, pivot nord-americà amb passaport macedoni de 2,08 metres que el València ha posat al mercat després de fitxar dimecres Amida Brimah.

El club lleidatà ha fet una petició formal al club taronja per la cessió de Happ, com va avançar SEGRE dijous passat, però no és l’únic equip d’ACB que vol el jugador, que és pretès també per Breogán, Andorra i Reial Madrid, que s’ha sumat a la licitació pels problemes físics de Garuba i per apuntalar la posició de 5.

L’Hiopos, conscient que no pot competir econòmicament amb el club blanc, ha obert altres fronts per buscar un reforç per al joc interior, atesa la davallada que ha protagonitzat Derek Cooke en els últims partits i pels problemes físics de Johnny Hamilton, que cada vegada té més complicat arribar a debutar. Tret de sorpresa, tot sembla indicar que cap dels dos continuarà, ja que el club lleidatà té una clàusula per rescindir els seus contractes que expira a començaments d’aquest desembre.

Quant al base, l’Hiopos encara no ha descartat l’islandès Elvar Fridriksson, malgrat que veu molt difícil que el Maroussi el deixi marxar, per la qual cosa ha obert altres fronts. Entre les alternatives que estudia hi ha la de l’holandès Keye van der Vuurst, com ja va avançar SEGRE. El club ja ha contactat amb el Joventut per temptejar aquesta cessió, però encara no s’està negociant.