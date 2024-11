L'Enoli Borges suma el cinquè triomf per consolidar-se a la zona alta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enoli Borges Vall va aconseguir ahir la cinquena victòria de la temporada en vuit jornades al derrotar-ne per un clar 4-0 el Sant Jordi d’Eivissa, que s’enfonsa a la zona de descens. El conjunt de les Garrigues es va refer de la derrota encaixada aquest dimecres passat a Alzira, cosa que el consolida a la zona alta de la Superdivisió, on ara ocupa la quarta posició amb 10 punts, tres menys que el líder Cajasur Priego.

Viktor Brodd va ser l’encarregat d’obrir la confrontació i no va tenir cap problema per fer pujar el primer punt al derrotar per 3 sets a 1 el turc del quadre balear Ibrahim Gündüz, amb parcials d’11-5, 11-4, 4-11 i 11-6.

Tot seguit li va tocar el torn a Norbert Tauler, que tampoc va patir gaire per situar el 2-0 en el marcador al batre Carlos Franco, actual subcampió d’Espanya, per 3-0, amb parcials d’11-3, 11-9 i 11-8.

Marc Duran va ser l’encarregat de sumar el tercer punt al vèncer per 3-0 el grec Georgios Stamatouros (11-8, 11-8 i 13-11), mentre que el mateix Tauler va arredonir la folgada victòria amb el quart punt, després de vèncer per un ajustat 3-2 Gündüz (11-8, 11-7, 9-11, 8-11 i 11-3. El pròxim partit serà el dissabte 30 a la pista del Burgos.