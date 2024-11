Jordi Guàrdia, ajudant de la selecció de l'Aràbia Saudita

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jordi Guàrdia és des de fa uns mesos el primer ajudant de la selecció masculina de bàsquet de l’Aràbia Saudita, que va traspuar aquest estiu de la mà del tècnic barceloní Ricard Casas, extècnic del Força Lleida i establert a la capital del Segrià des de fa ja diversos anys. Va ser precisament Casas, l’any passat seleccionador de Bahrain, que el va convèncer per emprendre l’aventura per l’Aràbia, una destinació més a afegir al llarg passaport basquetbolista que atresora el tècnic lleidatà.

I és que als seus 36 anys, Guàrdia ja ha entrenat a nivell professional quatre països, a més d’Espanya. Es va estrenar a Àustria portant la base del Swans Gmunden (2017-2018), va ser tècnic assistent del Nässjö Basket, de la Primera divisió sueca (2018-2019), i del Thor Thorlakshöfn, a Finlàndia (2021- 2022), i la passada campanya va dirigir el BKM Lucenec, de la màxima categoria de Eslovàquia, la seua primera experiència com a primer entrenador. A la Lliga espanyola va estar dos temporades com a segon tècnic del Força Lleida i una al Melilla, també de LEB Or i com a assistent.

El balaguerí Lluís Cortés és des del mes de desembre passat el seleccionador femení de futbol

El seu objectiu continua sent dirigir un equip europeu, que intentaria compaginar amb la seua tasca a la selecció de l’Aràbia Saudita. “Mentre espero alguna proposta europea, l’opció de l’Aràbia està molt bé, perquè és una selecció nacional i una experiència enriquidora. És un país de molt potencial per créixer”, va assenyalar el lleidatà, que ahir va tornar a Lleida després d’estar tot un mes competint a les finestres FIBA per a l’Asia Cup de l’estiu que ve, on el quadre àrab està ja classificat com a amfitrió.

“Les finestres no són com a Europa, aquí s’atura tot i durant un mes es juguen partits”, explica Guàrdia, que és el segon lleidatà en aquest país, després que Lluís Cortés fitxés el desembre passat per ser el seleccionador femení de futbol.