El lleidatà Joel Lee participa en el Mundial amb Espanya

Joel Lee Bruna (Lleida, 5 de gener del 1982) competirà amb la selecció espanyola en el Campionat del Món de Taekwondo, en la modalitat de poomsaes, que se celebra a Hong Kong des d’aquest dissabte i fins al 4 de desembre. Serà la seua última competició internacional, després d’haver guanyat dos plates europees i aconseguir un cinquè lloc en el seu anterior Mundial, perquè, als 42 anys, ha decidit donar per acabada la seua etapa amb la selecció.

“Estic molt il·lusionat i concentrat perquè és l’última competició que faig a nivell internacional. He estat pare fa quatre anys i no em dona la vida per entrenar-me al nivell d’exigència que mereix una competició d’aquestes característiques. És un estrès total i ja no tinc temps entre la meua feina de professor d’educació física al col·legi Episcopal i professor de taekwondo al meu club, el Do San Lee.. Tinc ganes d’acomiadar-me en gran”, explicava el lleidatà, que ahir va marxar cap a Hong Kong.

El Joel, fill de coreà i catalana, es va iniciar en el taekwondo al gimnàs del seu pare als quatre anys i competeix des dels 12. Cinturó negre sisè dan, s’ha especialitzat en la modalitat de Trio Sincronitzat, en la qual va ser cinquè en el Mundial del 2018 a Taipei i ha guanyat dos medalles de plata en els Europeus del 2017 a Grècia i del 2023 a Àustria, on va aconseguir el bitllet per a aquest Campionat del Món amb els seus companys, els barcelonins José Luis Estudillo i Miguel Ángel Luján. Des del 2022, els tres han guanyat totes les competicions estatals, tant Campionats d’Espanya com Open d’Espanya.

El Joel recorda que “també havia participat en la modalitat de combat, però vaig patir algunes lesions i ja fa anys que vaig decidir enfocar-me en aquesta modalitat tècnica”. Admet que l’objectiu és el podi, però el primer pas és “tenir sort en el sorteig i evitar els rivals forts en primeres rondes”.