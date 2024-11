Gerard Encuentra: "És un partit on ens juguem coses a llarg termini"

L'entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, espera "un partit molt dur" aquest diumenge, en la visita al Barris Nord de l'altre recent ascendit a l'ACB, un Leyma Coruña que "no se'ns dona massa bé aquí a casa, perquè ens ha guanyat sempre que han vingut aquí, almenys amb mi a la banqueta", ha reconegut el tècnic en la roda de premsa prèvia al duel.

Encuentra ha deixat clar que "volem guanyar sempre", però ha reconegut que "aquest és un dels partits que marques amb un punt vermell, perquè és a casa, contra un rival que calculem que pot estar en la nostra lluita. És un partit important, on ens juguem coses a llarg termini, tot i que no és ni molt menys decisiu".

De fet, l'entrenador ha recordat que "l'any passat, en aquestes alçades, també anàvem amb un balanç de 3-5 (el mateix que ara a l'ACB), i vam acabar ascendint. Així que s'ha de trobar l'equilibri". Tot i això sí que ha fet una crida "a que el Barris Nord sigui el de les millors ocasions". "Necessitem a la nostra gent des del principi, perquè sabem que serà un partit complicat i ens han d'ajudar", en el que suposarà el retorn a l'acció al Barris Nord gairebé un mes després de la victòria contra l'Andorra, amb dos partits com a visitant, a Vitòria i Madrid, i la recent aturada per seleccions pel mig.

Precisament, Encuentra també ha reconegut que les setmanes de finestra FIBA "són un rotllo, perquè ens quedem en quadre". "Fins el dimecres no hem pogut tenir a tothom aquí i també has de controlar les càrregues, perquè alguns jugadors venen amb molts minuts. No és la millor manera de preparar un partit important, però no pot ser una excusa", ha admès.

A més, també ha reconegut que "m'agradaria tenir ja la plantilla tancada, però no a qualsevol preu", davant la necessitat de fitxatges de l'equip, en especial en la posició de base. El tècnic ha afegit que "estem treballant en el tema, però el mercat està molt complicat. Volem fitxar algú que ens millori el que tenim i no podem caure en la trampa que el nerviosisme que hi ha en l'ambient ens faci fitxar per fitxar".

Encuentra també ha actualitzat la situació de Johnny Hamilton, de qui ha dit que "va arribar en un estat de forma molt baix i ara comença a poder entrenar amb el grup, tot i que encara no està al nivell dels seus companys i encara no està per jugar".