El Juneda no aixeca el cap

El Juneda continua sense trobar la recuperació i va caure davant del Balaguer (0-2). Els locals van jugar un bon partit i van posar les ocasions, però el Balaguer va mantenir la calma, va esperar el seu moment i va sentenciar amb dos gols.

El duel va ser equilibrat, malgrat que la iniciativa va ser sempre local, amb el Balaguer defensant-se amb ordre i buscant sortides ràpides en contraatacs. Des del principi les ocasions per marcar van ser majoritàriament locals. Capdevila va tenir la primera, sol davant de Peguero, però el seu xut el va refusar el porter del Balaguer i, en la rematada posterior de Masbernat, la pilota va marxar fregant el travesser. Al 18 va ser Cabal qui també va vorejar el gol però el seu xut creuat va sortir enganxat al pal. El Balaguer, en aquesta primera part, només es va atansar amb cert perill a la porteria del Juneda en una ràpida jugada a la contra que va acabar aturant bé Caballero. Just abans del descans una passada de Sans rematada amb el cap per Cusiné va tornar a perdre’s per centímetres.

Ja a la segona part el Juneda va continuar buscant amb ganes el gol. Al cap de pocs minuts de la represa una bona jugada personal de Masbernat va deixar enrere tres defensors i la seua rematada rasa va ser refusada en última instància per Peguero. Per la seua part, el Balaguer va tenir una bona ocasió en una rematada de Chiné que es colava per l’escaire però Caballero va aconseguir rebutjar-la a córner.

Al minut 61 el Juneda va perdre Pifarré per doble amonestació. L’expulsió va afectar els locals i el Balaguer va saber aprofitar la circumstància per marcar el 0-1 en un bon cop de cap de Bayona que va batre Caballero. Amb avantatge al marcador, el Balaguer va saber mantenir el control del partit i al minut 88 una falta de Ferrando a Chiné, a l’àrea local, va ser castigada per l’àrbitre amb un penal que el mateix Chiné va transformar en el 0-2 definitiu. Amb el matx sentenciat, Rodríguez va ser expulsat per doble amonestació i el Juneda va acabar jugat amb 9.

La derrota manté el Juneda últim encara que les derrotes del Parc i la Guineueta no augmenten la distància amb els de les Garrigues. Per la seua part, el Balaguer segueix quart. La setmana que ve el Juneda visitarà la Guineueta i el Balaguer rebrà el Natació Terrassa.

L’Artesa de Segre va oferir la seua millor versió de la temporada davant del Júpiter, el líder de la categoria, malgrat que va sortir derrotat per 0-2. L’equip barceloní va aprofitar l’única ocasió de la qual va disposar durant el primer temps, en una badada defensiva en una jugada a pilota parada, per avançar-se en el marcador. Abat, al minut 37, va rematar de cap un servei de córner per fer el 0-1. L’Artesa de Segre ho va intentar tot per remuntar durant el segon temps i va disposar de les millors ocasions, però el Júpiter, molt organitzat, va saber defensar l’avantatge en el marcador, encara que sense sentenciar el partit. Ja en el temps afegit, Monsó va executar una pena màxima i va transformar un 0-2 que no va fer justícia al que es va veure sobre el terreny de joc.

Després del partit Pau Prior, tècnic local, va dir: “Estic orgullós perquè hem plantat cara a un històric, amb jugadors molt experimentats.”